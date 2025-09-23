정체불명 드론 출몰에… 유럽 ‘공포’

덴마크·노르웨이 공항 일시 폐쇄 소동

양국, 러 연관성·동일 기체 여부 조사

덴마크와 노르웨이의 수도 상공에서 정체불명의 드론이 발견돼 공항이 일시 폐쇄됐다. 러시아 관련성은 불분명하지만, 최근 러시아 전투기와 드론이 유럽 영공을 잇달아 침범해 안보 우려가 고조되는 와중이어서 불안감이 커지고 있다.

23일(현지시간) 덴마크 코펜하겐 공항 모습. AFP연합뉴스

영국 BBC방송은 덴마크 코펜하겐공항 대변인을 인용해 22일(현지시간) 오후 8시30분쯤 “신원 미상의 드론 2~3대가 발견돼 공항 상공이 폐쇄됐다”고 밝혔다. 운항은 약 4시간 만인 23일 0시20분쯤 재개됐다. 이로 인해 출발, 도착 항공편을 포함해 약 100편의 항공편이 영향을 받아 2만여명의 여행객이 불편을 겪었다.



덴마크 경찰은 이날 열린 기자회견에서 “드론이 어디서 왔는지, 어디로 날아갔는지는 알 수 없다”고 밝혔다. 러시아 드론인지 여부에 대해서도 “확인하거나 부인할 수 없다”고 전했다. 이튿날 오전 기자회견에서는 “코펜하겐공항 주변에서 목격된 드론의 종류나 수를 확인할 수 없었지만, ‘실력을 뽐내려는 유능한 조종사’가 조종했을 가능성이 높다”고 말했다. 그러면서 “드론이 해를 끼치려는 의도를 가진 것으로 보이는 증거는 없다”고 알렸다.



덴마크의 북쪽 인접국 노르웨이의 수도 오슬로에서도 정체불명의 드론 때문에 공항을 폐쇄하는 똑같은 상황이 벌어졌다. BBC가 현지 언론 NRK를 인용한 보도에 따르면 오슬로공항은 22일 0시쯤부터 4시간30분가량 이착륙을 금지하고 항공편 15편을 인근 공항으로 우회시켰다.



덴마크·노르웨이 경찰은 이날 양국에서 발견된 드론이 동일한 기체인지, 러시아 등 타국과 연관됐다는 증거가 있는지 등을 조사하기 위해 협력하고 있는 것으로 전해진다.



최근 폴란드와 루마니아 등은 러시아 드론이 영공을 침범했다며 강하게 반발하고 있다. 러시아 측은 자국산이라는 증거가 없으며, 설령 그것이 자국 드론이더라도 우크라이나군의 전파 교란 등으로 인한 경로 이탈로 인한 접근이라는 입장을 고수하고 있다.