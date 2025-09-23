완전 용해형 PCL ‘벨룩시(BELLUXI)’, 태국 시장 공식 데뷔

KBH Care(Let It Beauty, 태국 법인명)는 지난 19일 방콕에서 개최된 ‘BELLUXI, Ring the BELLUXI Day’ 런칭 행사를 성황리에 마무리했다. 이날 행사에는 태국 내 의료 전문가 약 500명이 참석해 높은 관심을 보였다.

행사에서는 벨룩시의 핵심 가치인 완전 용해형 PCL의 차별성과 우수성이 집중 조명됐다. 한국 키닥터로는 오블리브의원 박영진 원장, 포에버성형외과 여근동 원장, 피어나 클리닉 최호성 원장, 클래스원의원 홍원규 원장이 연사로 참여해 임상 경험과 효과를 공유했으며, 태국 대표 의료진(Prof. Vasanop Vachiramon, Dr. Tanonatt Kannaoppharith, Dr. Patharaporn Juyyim)도 현지 적용 경험을 발표해 주목을 받았다.

벨룩시는 기존 PCL 제품의 한계를 극복한 차세대 주사형 에스테틱 솔루션으로, 피부 속에서부터 활발하게 콜라겐 생성을 촉진한다. 특히, KBH Care만의 독자적인 작용 메커니즘인 ‘CPR Effect (Clear Pore, Perfect Tone, Restore Line)’를 통해 모공 개선, 피부 톤 균일화, 주름 및 탄력 회복 등 다각적인 피부 재생 효과를 기대할 수 있다.

KBH Care 관계자는 “이번 벨룩시 런칭 행사는 태국 현지 의료진과 직접 제품의 가치와 임상적 가능성을 공유할 수 있었던 의미 있는 자리였다”며, “행사 현장에서 확인된 높은 관심과 긍정적 반응을 바탕으로, 향후 태국 시장 내 벨룩시의 입지를 더욱 공고히 해 나갈 계획”이라고 밝혔다.