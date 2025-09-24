‘뜨거운 감자’ 공공의대·지역의사제 속도

의·정 갈등 재점화하나



정은경 “연내 설립 근거 마련”

지역의사제엔 “위헌 소지 없다”

의료계 공개 반발 속 강행 의지

의·정 대화, 사회적 합의가 관건

정부가 ‘지역·필수·공공의료(지·필·공)’ 강화를 위해 지역의사제 도입과 공공의대 설립에 속도를 내고 있지만, 의료계가 반발하는 사안이라는 점에서 이재명정부 들어 봉합된 의·정 갈등이 다시 불거질 수 있다는 우려가 제기된다.

정은경 보건복지부 장관이 23일 서울 중구 달개비에서 열린 장기요양 재택의료센터 전문가 간담회에서 발언하고 있다. 보건복지부 제공

정은경 보건복지부 장관은 22일 서울 영등포구 전경련회관에서 취임 후 첫 기자간담회를 열고 올해 안에 공공의료사관학교(공공의대) 설립을 위한 법적 근거를 마련하겠다고 밝히면서 지역의사제에 대해서도 “위헌 소지가 거의 없다”고 못 박았다. 정 장관은 “의료서비스의 지역 격차 해소, 필수의료 확충, 공공의료 강화에 힘쓰겠다”며 이같이 밝혔다. 이달 초부터 사직 전공의들이 상당수 수련병원에 복귀했으나, 수도권·인기과목에 쏠리면서 지역·필수의료 공백 문제는 이어지고 있다.



정 장관은 지역·필수의료 강화를 위해 지역의사제 도입과 공공의료사관학교 설립 등을 강조했다.



공공의료사관학교는 공공보건의료기관 등에서 일할 의사를 양성하는 공공의대를 의미한다. 지역의사제는 기존 의대 정원 중 일정 비율을 졸업 후 지역에서 근무하도록 별도 선발하는 방안이다. 현재 국회 보건복지위원회에 지역의사제 관련 법안이 발의돼 있다. 해당 안에 따르면 의무 복무 기간은 10년이며, 이 기간을 채우지 않을 시 의사 면허가 박탈된다.

정부는 우선 공공의대 신설을 위해 올해 안에 관련 법안 근거를 만들 계획이다. 정 장관은 “공공의료사관학교는 전국 단위의 공공의료기관이나 공공 분야에서 필요한 의사 인력을 양성하기 위한 공공의대 개념”이라며 “올해 안에 법안 근거를 만드는 걸 목표로 하고 있다. 내년도 예산에 공공의대 설계가 반영돼 있다”고 말했다.



그는 지역의사제 도입에 대해서는 “현재 국회 복지위 법안 소위에서 논의를 진행 중”이라며 “입법부터 지역의사제 지원을 위한 예산 확보 등이 충족돼야 시행 시기를 결정할 수 있겠으나 최대한 빨리 시작하도록 노력하겠다”고 밝혔다.



공공의대 설립과 지역의사제는 의료계에서 공개적으로 반발한 정책이다. 대한의사협회(의협)는 현재 국회에 발의된 지역의사제 법안에 대해 “헌법상 직업 선택의 자유와 거주 이전의 자유를 침해할 소지가 커 위헌 소지가 있다”고 지적했다. 의협은 공공의대 설립에 대해서도 “투자 대비 실효성이 떨어진다”고 반대 의사를 밝혔다.

대한의사협회 김성근 대변인. 연합뉴스

김성근 의협 대변인은 “지역의사제는 개념만 있을 뿐 구체적인 내용이 전혀 없다. 의무 근무 기간을 10년으로 정했는데, 수련과 군 복무 기간 등을 고려하면 실제 지역에서 일할 시간은 2년뿐이다. 기간을 떠나서 해당 인력이 그만둔다고 했을 때 막을 명분도 없다. 신분이 군인이나 공무원도 아니지 않나”라며 “1·2·3차 병원에서 어떤 역할을 할지도 불분명하다. 법 제정 이전에 구체적인 설계도가 필요하다”고 지적했다. 그는 “공공의대는 투자 대비 효과가 작다. 현재 지역의 국립의대도 열악한 상황에 놓였는데, 학교만 더 짓는다는 건 부적절하다”며 “근본적 문제 해결 대신 의대생만 증원하겠다는 것”이라고 비판했다.



지난해 의대생 증원을 골자로 한 윤석열정부의 의료 개혁은 일방적인 정책 추진으로 집단 반발을 불러일으켰던 만큼 무엇보다 의·정 사이에 대화와 타협이 중요하다는 분석도 나온다.



정 장관도 “사회적 합의를 위해 국민참여의료혁신위원회를 10월 중 구축하겠다”며 “의료계와도 사안별로 만남을 추진할 것”이라고 했다.