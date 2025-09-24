“지옥 같은 날들 끝에… 현실 담은 음악 만들었죠”

작곡가 정재일 ‘클래식 도전’



‘기생충’ ·‘오겜’ OST로 이름 알려

서울시향과 신작 ‘인페르노’ 무대

“채점받는 초등생 기분도 느껴”

얍 판 츠베덴 “자신만의 색깔 담아”

“곡을 쓰는 동안 ‘이건 내가 할 수 있는 일이 아니다’라는 생각이 계속 들었습니다. 하지만 ‘너만이 할 수 있는 너의 것을 하라’는 마에스트로 말씀을 떠올리며 버텼습니다.”(작곡가 정재일)

“정재일은 자신만의 색과 이야기를 이번 곡에 담아냈습니다. 독창적이고, 완전히 고유합니다. 그의 첫 대규모 오케스트라 작품이지만 저는 100% 확신합니다. 이 곡을 들은 후 사람들은 반드시 그의 두 번째, 세 번째 작품을 기대하게 될 것입니다.”(서울시립교향악단 음악감독 얍 판 츠베덴)

K클래식 신곡 ‘인페르노(Inferno·지옥)’를 세계 초연하는 작곡가 정재일(오른쪽)과 서울시립교향악단 음악감독 얍 판 츠베덴이 23일 서울 인사동 더프리마아트센터에서 신곡을 설명하고 있다.

서울시향 제공

세살 때 피아노를 시작해서 중·고등학생 시절부터 이름난 베이시스트로 활동하다 작곡으로 영역을 옮겨 영화 ‘기생충’과 드라마 ‘오징어 게임’ OST로 세계에 이름을 알린 천재 음악가 정재일(43). 그가 생애 처음으로 풀 오케스트라를 위한 음악 ‘인페르노(Inferno·지옥)’로 클래식 무대에 데뷔한다. 2023년 서울시향에 부임하자마자 정재일에게 곡을 위촉한 얍 판 츠베덴과 정재일은 23일 서울 인사동 더프리마아트센터에서 기자회견을 열고 K-클래식 신작 ‘인페르노’를 소개했다.

정재일은 “어렸을 때 이탈로 칼비노의 ‘보이지 않는 도시들’을 읽고, 언젠가 음악으로 만들고 싶다는 생각을 늘 가지고 있었다”며 “특히 마지막 장에서 ‘지옥 한가운데서 지옥이 아닌 것을 찾아 지속시키라’는 대목에 깊은 영감을 받았다. 제 삶과 지금의 현실, 비극적이고 불확실한 시대를 떠올리며 음악을 만들게 되었다”고 설명했다.

정재일은 어린 나이에 재즈 베이시스트로 출발해서 클래식, 국악, 영화음악, 대중가요 등 음악 전 영역을 아우르며 스펙트럼을 넓혀 왔다. 국립국악관현악단과 협업해 전통음악에 현대적 감각을 불어넣었고, 발레·연극·뮤지컬 음악을 통해 무대 예술과 긴밀히 호흡했다. ‘기생충’, ‘오징어 게임’으로 전 세계가 주목한 작곡가가 됐지만 낯선 클래식 무대는 엄청난 도전이었다. 정재일은 “지옥 같은 절망의 날들을 보냈고, 처음 악보를 드릴 때는 마치 100명의 선생님 앞에서 채점받는 초등학생 같은 기분이었다”면서도 “첫 리허설에서 서울시향 단원들이 완벽에 가까운 연주를 보여주셔서 큰 충격과 감동을 받았다”고 말했다.

얍 판 츠베덴은 “삶에서 가장 큰 위험은 도전을 하지 않는 것”이라며 “서울시향은 정재일의 과거 작품들을 주의 깊게 살펴본 후 그가 훌륭한 곡을 쓸 수 있다고 믿었다. 그리고 어제의 리딩(리허설)만으로도 이 작품은 충분히 레퍼토리로 자리 잡을 수 있다는 확신이 생겼다”고 평가했다.

“ ‘인페르노’는 지금 우리가 사는 시대를 반영한다고 생각합니다. 동시에 단지 시대의 어둠만 담는 것이 아니라 우리에게 ‘출구’를 보여주기도 합니다. 그의 음악에는 공포 같은 감정도 있지만 결국에는 해방감과 평화로 이어집니다. 어제 첫 합주에서 제가 받은 인상은 바로 그것입니다. 꼭 들으러 오세요.”

서울 롯데콘서트홀에서 25, 26일.