6·25때 부상 미군 도운 소년, 韓·美 동맹 상징되다

임창수옹, 美 인도주의 봉사상

킬패트릭 상사 77일간 돌봐

한미연합사령관 감사장도 받아

6·25전쟁 당시 부상을 당한 미군을 70일 넘게 보살펴 목숨을 살린 한국인 임창수(91·사진)옹이 미국으로부터 인도주의 봉사상을 받았다.

23일 세종시에 따르면 미 정부는 지난 17일 서울에서 열린 제25-1차 한·미동맹 콘퍼런스에서 임옹에게 인도주의 봉사상과 한미연합사령관 명의의 감사장을 수여했다.

6·25전쟁이 한창이던 1950년 7월 중순 공주중학교를 다니던 임옹은 세종 금남면 영대리 뒷산 금병산 자락에 숨어 있던 20대 미군을 발견했다. 해당 미군은 한국전쟁에 참전한 미 육군 제24보병사단 제19연대 1대대 C중대 소속 랠프 L 킬패트릭 상사로, 그는 1950년 7월 13∼16일 금강 방어선 전투에 투입돼 발목을 다쳐 본대에서 낙오된 병사였다. 당시 북한군은 미군 포로를 잡으면 바로 죽였고 국군 또는 미군을 숨겨주다 발각된 민간인도 총살을 했다.

피 말리는 긴장과 고통의 시간이 두 달을 훌쩍 넘겨 77일째가 되던 1950년 10월1일. 임옹은 인천상륙작전으로 전세가 역전돼 인근 대평리를 지나 북상하던 미군에 킬패트릭 상사를 인계했다. 이후 킬패트릭 상사는 본국으로 무사귀환했던 것으로 전해졌다.

두 사람은 6·25전쟁이 끝난 지 20여년이 흐른 1972년 주한 미국대사관을 통해 연락이 닿았다. 이후 서로 편지를 전하며 우정을 나눴으나 킬패트릭 상사가 1975년 심장마비로 갑자기 세상을 떠나며 연락이 끊겼다. 두 사람의 인연은 임옹의 친척이자 세종시 문화해설사인 임재한씨를 통해 세상에 알려졌다.