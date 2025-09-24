멕시카나치킨, 신제품 ‘와삭칸’… 치킨 업계에서 주목받다

멕시카나치킨의 신제품 ‘와삭칸’은 바삭함이 극대화된 ‘와삭한’ 식감 그리고 기존의 매운맛 후라이드 치킨에서는 느낄 수 없었던 독특한 매콤함으로 출시 초반부터 호평을 받고 있다.

신제품 ‘와삭칸’은 “숨길 수 없는 와삭함”을 컨셉으로 하여 기존보다 한 층 강화된 바삭하면서도 독특한 식감이 특징이며, 속까지 고루 매콤한 맛과 바삭한 식감이 조화를 이루어 누구나 부담 없이 제품을 즐길 수 있다.

멕시카나는 ‘치필링’에 이은 또 하나의 메가히트 제품이 탄생할 것으로 기대를 모으고 있으며, 이번 신제품을 통해 다양한 고객층을 확보하고 브랜드 경쟁력을 강화할 계획이다. 또한 다양한 혜택을 제공하는 각종 프로모션 진행과 자사의 공식 채널을 통한 고객 체험단 운영 등 고객과 소통할 수 있는 기회를 확대할 예정이다. 기존 고객뿐만이 아닌 새로운 고객층과의 소통을 넓혀 나아가는 데 주력하고 있다.

멕시카나 마케팅본부 김용억 본부장은 “신제품 ‘와삭칸’은 최근 소비 시장의 트렌드와 니즈의 철저한 분석을 거쳐 독특함을 강조하여 출시한 제품으로, 기존 매운 맛 카테고리 제품의 재해석을 통하여 고객 분들께 새로움을 선사하고 보다 차별화된 맛과 높은 품질을 통하여 더욱 큰 만족을 드리기 위하여 각고의 노력 끝에 탄생한 제품이다.”라며, “많은 고객 분들께서 신제품 ‘와삭칸’의 새로운 맛과 매력에 충분히 매료되실 수 있기를 바라며, 앞으로도 저희 멕시카나치킨과 신제품 ‘와삭칸’에 많은 관심과 구매 부탁드린다.”라고 전했다.

한편, 멕시카나는 9월 한 달간 멕시카나치킨 앱을 통하여 신제품 ‘와삭칸’ 구매시 4,000원 할인과 콜라 사이즈업 혜택을 제공하는 프로모션을 성황리에 진행하고 있다. 이번 프로모션은 오는 30일까지 진행되며, 자사앱 내 팝업과 이벤트 페이지 등을 클릭하여 쿠폰을 다운로드한 후 신제품 ‘와삭칸’ 구매 시 쿠폰을 사용하면 ‘와삭칸’ 4,000원 할인과 콜라 사이즈업 혜택이 즉시 적용된다.

이번 프로모션에 대한 자세한 사항은 멕시카나치킨 자사 앱과 홈페이지 등 공식 채널을 통하여 확인할 수 있다.