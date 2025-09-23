강원도, 도청 앞 추석 맞이 직거래 장터 운영

강원도는 23일 도청 분수공원에서 생산자가 찾아가는 추석맞이 직거래 장터를 성황리에 개최했다고 밝혔다.

이번 장터는 민족 대명절인 추석을 맞아 강원 농특산물 소비 촉진을 위해 도와 농협경제지주 강원본부가 공동 개최한 행사다. 춘천, 원주, 홍천, 횡성, 양구, 고성 등 50여개 로컬푸드 생산 농가와 단체가 참여했다.

김진태 강원도지사가 도청 분수공원에서 열린 추석맞이 직거래 장터에서 장을 보고 있다. 강원도 제공

주요 판매 품목은 햅쌀, 과일, 나물, 버섯 등 제수용품과 신선 채소, 농식품 가공품, 강원한우, 강원인삼 등이다. 시중 대비 15~20% 저렴한 가격으로 판매했다.

이날 김진태 강원도지사와 엄윤순 도의회 농수위원장을 비롯해 김경록 농협 경제지주 강원본부장, 정종태 동춘천농협조합장 등 많은 관계 기관장이 함께했다. 이들은 참여 농가와 단체를 격려하고 강원도 우수한 농특산물이 많이 판매되고 소비되도록 도청 가족과 도민들에게 홍보하했다.

특히 강원농협에서는 로컬푸드 가치를 알리기 위하여 도민 홍보관(이벤트)을 운영했다. 1000만원 상당 로컬푸드 꾸러미 200박스를 강원 사회복지공동모금회(사랑의 열매)에 전달했다.

강원농협이 1000만원 상당 로컬푸드 꾸러미를 사랑의 열매에 전달하고 있다. 강원도 제공

또 강원쌀 소비 촉진을 위해 강원쌀 쇼핑몰 신규회원 가입 고객과 강원쌀 10kg 이상 구매 고객들에게 즉석밥 한 상자를 증정하는 이벤트도 함께 진행했다.

김진태 강원도지사는 “지역에서 생산된 먹거리가 지역에서 소비되는 ‘로컬푸드’ 야말로 우리 농업의 가치를 높이는 일”이라며 “앞으로도 생산자와 소비자가 함께할 수 있는 직거래 장터와 로컬푸드 활성화를 위해 도가 관심을 갖고 지속 지원하겠다”고 말했다.