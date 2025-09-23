숱한 패배 속에도 웃음을 잃지 않던 장소연 감독마저 얼어붙게 만든 페퍼저축은행의 끔찍한 경기력...“내용이 없는 최악의 경기였다”

숱한 패배 속에서도 웃음을 잃지 않고 선수들을 독려하던 사령탑마저 얼어붙게 만드는 끔찍한 경기력이었다. 여자 프로배구 페퍼저축은행이 2경기 연속 경기 초반의 좋은 흐름을 이어가지 못하는 경기를 반복하며 또 다시 졌다. 구단 역사상 KOVO컵 11전 전패의 기록이 이어졌다.

페퍼저축은행은 23일 여수 진남체육관에서 열린 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회(이하 KOVO컵) 여자부 조별예선 A조 흥국생명과의 경기에서 첫 세트를 따냈으나 2세트부터 끔찍한 경기력을 선보이며 세트 스코어 1-3(25-21 16-25 15-25 17-25)로 패했다. 이틀 전 GS칼텍스와의 이번 KOVO컵 첫 경기에서도 2-1로 앞서다 2-3 역전패를 당했던 페퍼저축은행은 2패가 되며 4강 진출 가능성에 먹구름이 꼈다.

이틀 전 GS칼텍스전에서도 2,3세트를 일방적인 승리를 거두고도 매조지를 못해 역전패를 당했던 페퍼저축은행. 장소연 감독은 경기 전 “좋은 흐름이 계속 이어질 수 있는 지속성이 떨어지는 부분이 고민”이라고 말했는데, 이날 경기도 딱 그랬다.

1세트를 가볍게 따내며 첫 승을 드디어 거두나 했다. 1세트 리시브 효율은 25%로 다소 떨어졌지만, 상대 리시브 효율을 17.39%까지 떨어뜨린 효과를 톡톡히 봤다. 1세트에만 아웃사이드 히터 고예림과 박정아가 각각 7점, 6점, 아포짓으로 나선 박은서도 5점을 올리며 흥국생명을 이겨냈다.

그러나 2세트부터 4세트까지 모두 세트 초반을 크게 뒤지며 시작하면서 추격전을 전개하기 어려웠다. 2세트에는 1-5, 3세트에는 0-6, 4세트에도 0-4까지 크게 뒤지면서 출발했다. 점수 차가 벌어지자 흥국생명의 서버들은 강한 서브를 과감하게 날려댔고, 리시브에 약점이 있는 박정아는 물론 리시브 보강을 노리고 지난 봄 FA로 영입한 고예림도 흔들렸다. 3세트 도중에는 작전 타임을 불러 “너희들, 이런 식으로 배구할거야?”라며 소리높여 선수들을 꾸짖기도 했던 장소연 감독이다. 결국 세트스코어에서도 알 수 있듯, 2세트부터는 무기력한 경기력으로 일관하다 완패를 당했다. 한 세트를 따낸 게 다행이다 싶을 정도의 완패였다.

경기 뒤 장소연 감독은 침통한 얼굴로 인터뷰실을 찾았다. 질문을 던지기가 미안한 마음이 들 정도였다. 어렵게 입을 뗀 장소연 감독은 “정말 내용이 없는, 경기력이 안 좋았던 경기였다. 이렇게까지 안 되나 싶을 정도로 경기가 안 풀렸다. 2세트부터는 세트 초반에 점수를 크게 내주고 시작하니 우리만의 경기 리듬을 못 찾는 모습이었다”라고 패인을 분석했다.

3세트 타임아웃에서의 상황을 묻자 장소연 감독은 “지난 시즌 사령탑을 맡은 이후 여러 경기가 있었지만, 오늘이 제가 기억하기에 선수들의 의지나 이런게 보이지 않는 최악의 경기였던 것 같다”라고 말한 뒤 인터뷰실을 떠났다.