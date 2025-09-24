[알립니다] ‘2025 세계아세안포럼’ 10월 15일 열립니다

국제질서가 재편되는 중요한 시점입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 재집권 이후 미·중 전략 경쟁의 장기화, 글로벌 공급망의 지역화·정치화는 한국과 중견국들에 새로운 외교·경제 전략을 요구하고 있습니다. 이러한 상황에서 한국과 아세안은 개방적이고 유연한 협력 구조를 기반으로, 급변하는 세계 질서에 대응할 수 있는 실질적 연대와 시스템을 구축해야 합니다. 세계아세안포럼은 에이펙 2025 KOREA의 비전과 연계되며, 아세안을 단순한 ‘시장’이 아닌 ‘공동 설계자(Co-creator)’로 인식하고 상호 전략적 협력 모델을 논의하고자 합니다. 이에 세계일보는 ‘지속 가능한 미래를 위한 한·아세안 파트너십 구축’을 주제로 2025 세계아세안포럼을 개최합니다.



본 포럼에 독자 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.