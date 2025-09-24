퇴근길 버스 내리다 사고…출퇴근 산재 8월까지 1만건 육박

2018년 법 개정으로 통상적인 출퇴근 과정서 사고도 산재 인정

산재 신청 매년 증가 추세지만, 인식 부족 등으로 여전히 저조

일을 마치고 집 가는 길에 지하철 에스컬레이터에서 넘어져 다치는 등 '출퇴근 산업재해'가 지난달까지 1만건에 육박하는 것으로 집계됐다.



출퇴근 산재가 도입되고 인식이 개선되면서 산재 신청이 매해 늘고 있지만, 실제 사고 발생 건수 등에 비하면 여전히 신청이 저조해 제도적 개선이 필요하다는 지적이 나온다.

24일 국민의힘 김위상 의원실이 근로복지공단으로부터 받은 자료에 따르면, 출퇴근 재해에 대한 산재보험 신청은 올해 8월까지 9천759건이다.



출퇴근 산재 신청은 2020년 7천157건에서 2021년 8천356건, 2022년 8천815건, 2023년 1만1천97건, 작년 1만2천124건으로 매해 증가하는 추세다.



올해도 8월까지 신청 건수가 1만건에 육박하며 작년 신청 건수를 크게 웃돌 것으로 예상된다. 출퇴근 길에 사망해 유족급여를 신청한 건수는 지난달까지 111건이다.



기존에는 사업주 지배관리 하에서의 출퇴근 사고만 출퇴근 산재로 인정됐었지만, 2018년 산업재해보상법이 개정되면서 통상적인 출퇴근 과정에서 발생한 사고도 산재로 인정받게 됐다.



'사업주의 지배관리'란 근로자가 통근버스나 셔틀버스같이 출퇴근 시 교통수단에 대한 선택권 없이 사업주가 제공하거나 관리하는 교통수단을 이용하는 경우를 말한다.



퇴근길 버스에서 내리다 넘어져 골절을 당하거나, 자전거를 타고 회사로 출근하는 길에 발생한 사고 등이 산재로 인정된 사례다. 출퇴근 중 자녀 등하교 돕기, 병원 진료 등 일상에 필요한 범위 내에서 다쳐도 폭넓게 산재로 인정된다.



반면 퇴근하고 헬스장에 가서 운동하다가 다치거나 일을 마치고 친구들과 사적인 술자리 중에 사고를 당하는 등 업무 관련성이 없는 경우는 산재로 인정되지 않았다.



과거에는 출퇴근 중에 사고를 당해도 산재보다는 개인적인 재해라는 인식이 강했지만, 최근에는 인식 등이 개선되며 출퇴근 산재 신청이 늘고 있다.



다만 정부는 법 시행 초기에 연 8만건 정도의 출퇴근 산재 신청이 있을 것으로 예상했지만, 실제 신청 건수는 이에 크게 못 미치고 있다.



김위상 의원은 "출퇴근 산재가 도입되고 상당한 시간이 흘렀지만, 아직 제도적으로 미숙한 부분이 많은 상황"이라면서 "부정수급은 방지하되, 근로자들의 보편적 권리로 자리 잡을 수 있도록 정부가 더 관심을 기울일 필요가 있다"라고 했다.

