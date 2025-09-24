브라이언, 300평 평택집 버리고 귀농했다

듀오 '플라이투더스카이' 멤버 겸 솔로가수 브라이언이 300평대 평택집을 버리고 귀농했다.

지난 23일 브라이언의 유튜브 채널 '더브라이언'엔 '300평 평택집 두고 귀농합니다'란 제목의 영상이 업로드된다.

브라이언은 해당 영상에서 "뭔가 멍 때릴 때가 있다. 머릿속이 하얘지면서 나만 느끼는 게 있다"고 털어놨다.

그러면서 "일하다가 이대로 죽으면 '어떡하지'란 생각이 드니 휴식이 필요하다는 생각이 들었다"라고 부연했다.

그러면서 과거 영국 소도시에서 혼자 밥 먹고, 혼자 바(bar)에 갔을 때 느꼈던 소소한 행복을 그리워했다.

브라이언은 해당 영상에서 전북 임실군으로 떠났다. 웹 콘텐츠 제작진이 브라이언의 휴식을 위해 그에게 귀농 체험을 선물한 것이다.

브라이언은 "난 아무리 검색해도 이곳을 못 찾는다. 처음 들어본 동네였다. 알다시피 난 교포다. 교포 친구들에게도 물어봐도 모르더라. '임신'했냐고 묻더라. 그래서 가봐야 겠다고 생각했다"라고 전했다.

그는 "한국에 처음 왔을 땐 시골이 불편하다고 생각했다. 하지만 시골이 다 그렇지 않다는 걸 알아야 할 것 같다. 이런 동네를 찾아준 제작진에게 고맙다"고 덧붙였다.

<뉴시스>