정청래 "대통령도 갈아치우는데"…與강경파 '조희대 때리기' 두둔

더불어민주당 정청래 대표는 24일 자당 강경파가 이른바 조희대·한덕수 회동설 등을 사유로 조희대 대법원장을 압박하기 위한 현안 청문회를 상임위에서 개최키로 한 것에 대해 사실상 두둔하는 입장을 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표. 뉴스1

정 대표는 이날 페이스북 글에서 "우리 국민은 이승만 대통령도 쫓아냈고, 박정희 유신독재와 싸웠고, '광주학살' 전두환·노태우도 감옥에 보냈다. '부정비리' 이명박도 감옥에 보냈고 '국정농단' 박근혜, '내란 사태' 윤석열도 탄핵했다"고 말했다.



이어 "대통령도 갈아치우는 마당에 대법원장이 뭐라고?"라고 반문했다.



정 대표의 이런 발언은 여당 강경파가 국회 법제사법위 차원에서 조 대법원장을 겨냥한 현안 청문회 개최를 의결하고 조 대법원장이 불출석할 경우 탄핵 카드까지 사용할 수 있다고 밝힌 상황에서 나왔다.



앞서 민주당 법사위원들은 당 및 원내 지도부와 사전 상의 없이 조 대법원장의 대선 개입 의혹과 관련한 긴급 현안 청문회를 30일 개최키로 주도적으로 의결했으며 이를 두고 당내에서도 우려가 제기됐다.



정 대표는 지난 5월 국회 법제사법위원장 때 조 대법원장을 상대로 한 청문회를 개최했으나 조 대법원장이 불출석하면서 '맹탕'으로 진행됐다.

<연합>