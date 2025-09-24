수요일 전국에 돌풍과 천둥·번개 동반 비…경기북부 100㎜ 이상

수요일인 24일은 전국이 대체로 흐린 가운데 대부분 지역에 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 비가 내리겠다.



아침부터 경북 동해안에 비가 내리기 시작해 낮까지 전국으로 차차 비가 확대되겠다.

사진=연합뉴스

비는 서울·인천·경기북부와 강원북부는 25일 새벽에, 경기남부와 강원중남부는 오전에, 충청권과 전라권은 오후에, 경상권은 저녁에, 제주도는 늦은 밤 대부분 그치겠다.



25일까지 예상 강수량은 서울·인천·경기 30∼80㎜(많은 곳 경기북부·서해5도 100㎜ 이상), 강원내륙·산지 20∼60㎜(많은 곳 강원내륙 80㎜ 이상), 강원북부동해안 5∼20㎜, 강원중남부동해안 5㎜ 안팎 등이다.



충남서해안은 30∼80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 대전·세종·충남내륙·충북 20∼60㎜(많은 곳 충남내륙 80㎜ 이상), 광주·전남·전북 30∼80㎜(많은 곳 전북·전남북서부 100㎜ 이상), 부산·울산·경남·대구·경북 10∼60㎜, 제주도 5∼40㎜ 등이다.



비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.



특히 일부 지역에 강한 비가 내리는 곳이 있겠으니 안전사고 등에 주의하라고 기상청은 당부했다.



당분간 기온은 평년(최저 11∼19도·최고 22∼26도)과 비슷하거나 조금 높겠다.



24일 낮 최고기온은 23∼31도가 되겠다.



25일 아침 최저기온은 17∼24도, 낮 최고기온은 25∼29도로 예보됐다.



24일부터 25일 사이 강원산지를 중심으로 바람이 순간풍속 55㎞/h 안팎(산지 70㎞/h 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠다.



풍랑특보가 발효된 서해남부남쪽먼바다와 제주도해상(앞바다 제외)은 24일 오전까지, 서해중부먼바다와 서해남부북쪽먼바다는 24일 오후까지 바람이 25∼54㎞/h로 매우 강하게 불겠다.



물결도 1.0∼3.5ｍ로 매우 높게 일겠으니 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하라고 기상청은 당부했다.

<연합>