세븐틴 민규 "에스쿱스, 술 취하면 부정적…긍정적인 나와 싸우기도"

그룹 '세븐틴' 민규가 에스쿱스의 주사를 공개했다.

23일 유튜브 채널 '테오'를 통해 공개된 웹 예능 '살롱드립2'에는 세븐틴의 새 유닛 에스쿱스X민규가 게스트로 출연했다.

이날 장도연은 "술 마실 때 주된 대화 주제가 뭐냐"며 궁금해했다. 에스쿱스와 민규는 "일 이야기, 심오한 이야기를 많이 한다"고 답했다.

민규는 "아무래도 일적으로 엮여 있어서 세븐틴의 미래 이야기, 세븐틴의 청사진에 대한 이야기 등을 많이 하는 편"이라며 "개인적으로 (에스쿱스와) 술을 잘 안 마시려고 한다. 저는 편하게 실없는 얘기를 하고 싶다"고 말했다.

반면 에스쿱스는 "건설적인 이야기를 하는 것을 좋아해서 민규랑 술을 마시면 잘 안 맞는다"고 밝혔다.

이에 장도연이 "한잔 하고 싶을 때 표현하는 방법이 있냐"고 묻자 민규는 "세 글자 정도다. 연습 끝날 때 '하든가'라고 밀한다"고 답했다.

그러자 에스쿱스는 "민규에게 서운한 게 전날 술 마셨다며 거절해 놓고 다른 사람들이랑 술 먹는다. 자기가 먹자고 했을 때 제가 거절하면 서운해한다"고 토로했다.

에스쿱스의 서운함에 민규는 "(제가) 이기적인 놈"이라고 실토해 웃음을 자아냈다.

민규는 에스쿱스의 주사에 대해 "부정적으로 걱정이 많아지는 편"이라며 "저는 긍정적인 스타일이다. 그래서 싸운다"고 밝혔다. 이어 두 사람은 같은 주제에도 상반된 반응을 보여 웃음을 안겼다.

<뉴시스>