‘165만 유튜버’ 상해기, ‘음주운전+측정 거부+도주’ 의혹에 SNS 삭제

먹방 유튜버 상해기가 음주운전 및 측정 거부, 도주 의혹에 휘말렸다. 상해기 유튜브 캡처

구독자 165만명을 보유한 대형 먹방 유튜버 ‘상해기’가 또 다시 구설수에 휘말렸다.

상해기가 음주 운전 후 측정 거부 및 도주 의혹 유튜버로 지목되면서 화제를 모았고, 이에 그는 별다른 해명없이 돌연 SNS를 삭제해 논란에 불을 지폈다.

서울 송파경찰서는 도로교통법상 음주측정 거부 혐의로 30대 남성 A씨를 체포해 조사 중이라고 밝혔다. 21일 A씨는 음주 상태로 운전하다 적발됐으나 경찰의 음주측정 요구를 거부하며 도주를 시도해 현행범 체포된 것으로 파악됐다.

이후 A씨가 165만 구독자를 보유한 유명 유튜버라는 사실이 알려지면서 온라인상에서 A씨가 상해기라는 추측이 일었고, 이는 빠르게 확산됐다.

상해기가 의혹이 불거진 가운데, 사건 발생일인 21일 다음 날인 22일에도 영상을 게재해 많은 네티즌들의 분노를 샀다. 상해기 유튜브 캡처

이에 네티즌들은 상해기 SNS에 “음주운전 유튜버라던데”, “해명해라”, “음주운전은 자숙해도 안 된다”, “음주운전도 놀라운데 측정 거부에 도주라니, 진짜냐” 등의 비난 댓글을 남겼다. 이를 인지했는지 상해기는 해명 대신 계정 삭제를 택해 더 큰 비난 여론에 휩싸이게 됐다. 해당 계정은 팔로워만 약 41만명에 달하는 계정으로 알려졌다.

SNS 계정 삭제를 알게 된 네티즌들은 해명 없이 유튜브 계정은 그대로 운영 중이라는 사실에 더욱 분노했다. 최근 영상 댓글에는 “의혹에 대해 해명해달라”, “만약 음주운전 도주자가 상해기가 맞다면 실망이다. 해당 사건은 21일인데 영상 업로드는 22일이다”, “그렇게 안봤는데 실망이다” 등의 반응이 이어지고 있다.

또 165만명의 구독자였던 상해기의 채널은 현재 164만명으로 1만명의 구독자가 이탈했다.

상해기는 해명 대신 SNS 계정 삭제를 택해 논란에 불을 지폈다. 상해기 SNS 캡처

한편, 상해기는 2018년 아프리카TV BJ로 시작해 2019년 유튜브로 활동을 넓혔다. 또 먹방 유튜버답게 감자튀김 브랜드를 론칭해 전국 약 30개 체인점을 내는 등 사업가로 변신하기도 했다.

하지만 2020년 사회적 이슈로 떠올랐던 유튜브 뒷광고 논란에 이름을 올려 사과문을 게재하며 구설수에 휩싸인 바 있다. 이후 5년 만에 ‘음주운전 및 측정 거부, 도주’로 또 한 번 논란에 휘말린 상해기는 해명 대신 잠적을 택해 이미지 타격이 불가피할 것으로 보인다.