“K-주류 매력 알린다”…아이긴, 도쿄 시부야 첫 팝업스토어

일본 RTD 시장에서 출시 직후 완판 기록을 세운 지니스램프의 ‘IGIN(아이긴)’이 첫 해외 팝업스토어를 연다.

사진=지니스램프 제공

아이긴은 오는 10월 15일부터 19일까지 도쿄 시부야 ‘OPEN BASE SHIBUYA’에서 팝업스토어를 연다고 24일 밝혔다. 아이긴은 국산 쌀과 사과를 주재료로 만든 증류주로, 방탄소년단 진을 글로벌 앰버서더로 위촉한 이후 국내를 넘어 아시아 주류 시장에서 입지를 넓히고 있다.

일본과 대만, 홍콩, 마카오 등 주요 아시아 시장에 진출했으며, 대만에서는 출시 3일 만에 초도 물량이 완판됐다. 지난해 8월 일본 로손 편의점에 정식 출시한 RTD(즉석음료) 제품 ‘아이긴 상콤토닉’과 ‘아이긴 달콤토닉’은 출시 당일 전량 매진되며 현지 주류업계의 이목을 끌었다.

이번 팝업스토어에서는 일본 소비자를 겨냥해 특별히 제작된 ‘아이긴 애플진 재팬 에디션’이 최초 공개될 예정이다. 현장에서 재팬 에디션 1병 구매 시 방탄소년단 진의 사진이 담긴 보틀 행택 4종도 증정한다. 한국 지니스램프에서도 동일한 이벤트가 진행된다.

팝업스토어 입장권은 전용 예매사이트를 통해 구매할 수 있으며, 1인당 2매까지 제한된다. 운영시간은 11시부터 20시까지다.

지니스램프 관계자는 “도쿄 시부야 팝업은 본격적인 글로벌 진출의 출발점”이라며 “아이긴을 통해 더 많은 해외 시장에서 K-주류의 새로운 가능성을 제시해나갈 것”이라고 밝혔다.