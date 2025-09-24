국내 첫 ‘수전해 기반 수소생산기지’ 부안에 준공…청정수소 하루 1t 상업생산 본격화

국내 최초로 상업용 수전해(물 전기분해) 기반 수소생산기지가 전북 부안에 들어서 본격적인 청정수소 생산에 들어갔다.

전북도는 24일 부안군 하서면 신재생에너지단지에서 주요 관계자 100여명이 참석한 가운데 수소생산기지 준공식을 개최했다.

24일 전북 부안군 하서면 신재생에너지단지에서 열린 수소생산기지 준공식에서 김종훈 전북도 경제부지사(왼쪽 4번째)를 비롯한 주요 인사들이 준공 버튼을 누르고 있다. 부안군 제공

청정수소 생산기지는 전력을 이용해 물을 전기 분해해 수소를 추출하는 기술을 상업적 규모로 구현한 국내 첫 사례다. 태양광·풍력 등 재생에너지를 활용할 경우 이산화탄소 배출이 전혀 없는 청정수소를 생산할 수 있어, 전북이 수소 생산부터 공급·활용까지 아우르는 수소 생태계 구축에 한 발 더 다가선 것으로 평가된다.

산업통상자원부의 2022년 공모사업에 선정된 이 사업은 전북테크노파크 주관으로 현대건설, 한국수력원자력, 테크로스워터앤에너지, 테크로스환경서비스가 참여해 3년간 추진됐다. 현대건설이 설계·시공을 맡았으며 한국수력원자력이 안전관리와 수익모델 개발을, 테크로스 계열사가 수처리·출하 설비와 시운전을 담당했다.

기지는 총사업비 119억7000만원이 투입됐으며, 부지 5426㎡에 건축면적 1500㎡ 규모로 조성됐다. 2.5㎿급 수전해 설비를 갖춰 하루 1t의 수소를 생산·압축(250bar)해 부안 수소충전소와 실증 연구시설 등에 공급한다. 이는 수소 승용차 200대, 수소 버스 33대를 충전할 수 있는 양이다.

전북도는 이번 기지를 부안 수소도시 사업과 연계해 지역 내 수소 교통과 에너지 활용, 실증 연구 등으로 공급처를 넓혀 국내 수소경제 실현을 선도할 계획이다.

김종훈 전북도 경제부지사는 “부안 수소생산기지는 전북이 청정수소 산업의 선두 주자로 도약하는 첫 발걸음”이라며 “생산부터 활용까지 아우르는 인프라를 지속 확충해 전북을 글로벌 청정수소 허브로 키울 것”이라고 말했다.