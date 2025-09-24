카톡 업데이트, ‘이것’ 안하면 싫어하는 사람에게도 내 사진 전부 노출된다

‘프로필 업데이트 공유 해제’

카카오가 15년 만에 역대급 카카오톡 개편을 단행했지만 일부 이용자는 이번 업데이트에 불편함을 호소하고 있다.

카카오톡 친구탭이 친구 목록 대신 프로필 업데이트가 나오는 등 메신저로서의 순수 기능 이용이 불편하다는 지적이다.

특히 ‘프로필 업데이트 공유 해제’를 설정하지 않으면 사진 등이 모두 노출되는 등 사생활 침해 우려까지 나온다.

24일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 온라인 커뮤니티에서는 카카오톡 개편에 대해 불만이 속출하고 있다.

전날 카카오는 이프(if) 카카오를 열고 친구 탭에 피드형 사용자환경(UI)을 도입하고 친구의 프로필 변경 내역을 타임라인 형태로 확인할 수 있다고 발표했다.

이용자들의 불만이 가장 빗발친 대목은 ‘친구탭’을 친구 목록 대신 피드형 사용자환경(UI)을 도입한 부분이다.

기존에는 친구의 이름, 프로필 사진, 상태 메시지가 목록형으로 정렬됐다면 이번 업데이트로 프로필 사진, 배경 사진, 게시물 등이 격자형 피드에 표시돼 소셜미디어(SNS)와 같은 형태라는 반응이 나온다.

즉 인스타그램이나 페이스북처럼 친구들의 프로필 변경 내역 등 친구로 등록된 사람들이 올린 게시물을 타임라인 형태로 전면에 앞세운 것이다.

이에 일부 이용자들은 이런 친구 탭 개편에 피로감을 느낀다는 반응을 보이고 있다. 특히 공유 설정에 여부에 따라 사진 등이 노출되면서 불편을 넘어 걱정의 목소리도 나온다.

불필요한 내 정보 공개를 막기 위해서는 ‘프로필 업데이트 공유 해제’를 해야 한다.

이 기능은 프로필 설정에서 ‘친구에게만 게시물 공개’를 활성화하면 친구에게만 보인다. ‘프로필 업데이트를 나만 보기’를 선택하면 친구 피드에 해당 내용이 아예 뜨지 않는다.

한편 일부 이용자들은 기존 버전을 사용하기 위해 자동 업데이트를 끄는 방법을 공유하고 있다.

카카오톡 업데이트를 끄는 방법은 휴대폰 운영체제(iOS 또는 Android)에 따라 다르다.

카카오톡 자체 설정에서는 업데이트를 끄는 기능이 없으므로, 앱을 다운로드하고 관리하는 스토어(앱스토어 또는 구글 플레이스토어)의 자동 업데이트 설정을 변경해야 한다.

먼저 아이폰은 설정 앱을 연 뒤 App Store 메뉴로 들어가 앱 업데이트 항목을 찾아 끄기(해제)로 설정하면 된다.

안드로이드(Android)는 구글 플레이스토어를 실행한 뒤 오른쪽 상단의 프로필 아이콘을 누른다.

이후 설정 > 네트워크 환경설정 > 앱 자동 업데이트를 선택하고 ‘앱 자동 업데이트 안함’을 선택하면 자동 업데이트를 막을 수 있다.