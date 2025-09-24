맘 편한 놀이터 등 나눔 인프라 구축 나서 [상생경영 특집]

롯데

맞춤형 실습·돌봄·진로 교육… “사회적 약자에 기회의 사다리 제공” 기업의 활동은 수익을 내는 경제활동에 그치지 않는다. 정부와 시민사회의 손길이 미치지 않는 복지 사각지대를 찾아 사회적 약자에게 기회 또는 회복의 사다리를 제공하는 기업들이 많다. 특히 국내외를 가르지 않고 이어가고 있는 미래 꿈나무들을 향한 지원은 각 분야에서 다양하게 이뤄지고 있다. 도움이 필요한 일부 아이들과 청년이 진로를 향해 나아갈 수 있도록 디지털 교육, 맞춤형 실습 교육, 돌봄 프로그램 등을 운영하고 있다. 사람·인프라가 한 곳에 쏠린 ‘서울공화국’ 대한민국에서 지역 발전을 위해 힘쓰는 기업들의 지원활동도 눈에 띈다. 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 이어지고 있다.

지난 3월 공군 8930부대에 개관한 ‘청춘책방’ 12호점에서 장병들이 시간을 보내고 있다. 롯데 제공

롯데는 전 생애주기에 걸쳐 풍요로운 세상이 될 수 있도록 사회적 인프라를 구축하고 다양한 나눔활동을 실천하고 있다.



롯데는 2017년부터 아동 놀이 환경 개선과 돌봄 문제 해결을 위한 ‘맘(mom)편한 놀이터’ 사업을 진행하고 있다. 어린이가 집 밖에서 안전하고 창의적인 놀이공간을 찾기 어렵다는 문제의식에서 출발했다. 비정형적 디자인과 친환경 자재로 만들어지는 맘편한 놀이터는 아이들에겐 꿈이 자라는 놀이공간을, 주민들에겐 쉼과 여가가 있는 지역공동체 공간을 제공하고 있다. 롯데는 ‘맘편한 놀이터’로 지역 아동 돌봄 문제 해결에 기여한 공로를 인정받아 지난해 11월 제13회 나눔국민대상에서 국무총리상을 받았다



2016년부턴 국가에 헌신하는 국군 장병들을 위한 ‘청춘책방’ 사업을 진행하고 있다. 청춘책방은 장병들이 인문학적 정서함양 및 자기계발을 할 수 있도록 독서카페 형태의 환경을 조성해 시간을 보낼 수 있도록 지원하는 활동이다. 전국의 육?해?공군본부에서 관련 공간이 필요한 부대를 우선으로 선정해 조성하고 있으며, 지난 3월에는 공군 8930부대에 청춘책방 12호점을 개관했다.



롯데는 2022년부터 청년들과 함께 ESG(환경·사회·지배구조) 측면에서 사회문제를 고민하는 사회공헌 프로그램인 ‘밸유 for ESG(밸유 봉사단)’도 운영 중이다. 지난 4월 해단식을 진행한 밸유 봉사단 3기는 지난해 11월부터 팀별 봉사활동 프로젝트 기획 및 실행, 계열사 연계 단체 봉사활동 등에 참여하며 지역사회의 지속가능한 성장에 기여했다.



롯데는 이밖에 중?장년 세대를 위한 ‘조손 가꿈’ 사업과 지역사회와 상생하는 ‘슈퍼블루마라톤’까지 다양한 분야에서 사회공헌사업을 추진하고 있다.