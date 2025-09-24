부산 청소년에 뷰티·패션 직무체험 기회 [상생경영 특집]

아모레퍼시픽

맞춤형 실습·돌봄·진로 교육… “사회적 약자에 기회의 사다리 제공” 기업의 활동은 수익을 내는 경제활동에 그치지 않는다. 정부와 시민사회의 손길이 미치지 않는 복지 사각지대를 찾아 사회적 약자에게 기회 또는 회복의 사다리를 제공하는 기업들이 많다. 특히 국내외를 가르지 않고 이어가고 있는 미래 꿈나무들을 향한 지원은 각 분야에서 다양하게 이뤄지고 있다. 도움이 필요한 일부 아이들과 청년이 진로를 향해 나아갈 수 있도록 디지털 교육, 맞춤형 실습 교육, 돌봄 프로그램 등을 운영하고 있다. 사람·인프라가 한 곳에 쏠린 ‘서울공화국’ 대한민국에서 지역 발전을 위해 힘쓰는 기업들의 지원활동도 눈에 띈다. 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 이어지고 있다.

‘밋유어드림(MEET YOUR DREAM)’ 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 아모레퍼시픽 제공

아모레퍼시픽과 무신사가 함께하는 청소년 진로 체험 캠페인 ‘밋유어드림(MEET YOUR DREAM)’의 두 번째 활동이 지난 13일부터 14일까지 부산에서 진행됐다. 밋유어드림은 청소년들이 뷰티·패션 직무를 체험하며 진로를 탐색할 수 있도록 마련된 사회공헌활동이다. 아모레퍼시픽과 무신사는 그동안 청년과 청소년을 대상으로 쌓아온 사회공헌 경험과 전문성을 바탕으로 이 캠페인을 공동기획했으며, 청소년의 꿈을 지원하는 콜렉티브 임팩트 모델로 확장해 가고 있다.



올해 2회차를 맞아 부산에서 개최된 이번 프로그램은 부산·경남 지역 중·고등학생 24명이 참여했다. 참가자들은 뷰티 디렉터·패션 디렉터 직무를 직접 체험하며 자신만의 브랜드를 기획·실현하는 과정을 경험했다. 창작 프로젝트는 브랜드 기획 워크숍-패션 스타일링 실습-뷰티 메이크업 실습-화보 촬영 및 제작 브랜드 발표 등 4단계로 구성돼 2일간 이어졌다.



특히 이번 부산편은 지역 청소년들이 자신이 생활하는 도시의 경험과 정서를 브랜드 콘셉트에 담아내도록 설계됐다. 실습무대 역시 아모레퍼시픽의 ‘아모레부산’과 무신사의 ‘무신사 스탠다드 롯데백화점 센텀시티점’ 등 양사의 지역 거점 공간을 활용하여 현장감을 더했다. 아모레퍼시픽과 무신사 임직원들은 현장 멘토로 참여했다. 아모레퍼시픽 관계자는 “앞으로도 무신사와 함께 청소년들에게 더 많은 기회를 마련할 수 있는 방안을 지속해서 모색하겠다”고 밝혔다.