장애 청소년 치료비·사회 적응 뒷받침 [상생경영 특집]

우리금융그룹

맞춤형 실습·돌봄·진로 교육… “사회적 약자에 기회의 사다리 제공” 기업의 활동은 수익을 내는 경제활동에 그치지 않는다. 정부와 시민사회의 손길이 미치지 않는 복지 사각지대를 찾아 사회적 약자에게 기회 또는 회복의 사다리를 제공하는 기업들이 많다. 특히 국내외를 가르지 않고 이어가고 있는 미래 꿈나무들을 향한 지원은 각 분야에서 다양하게 이뤄지고 있다. 도움이 필요한 일부 아이들과 청년이 진로를 향해 나아갈 수 있도록 디지털 교육, 맞춤형 실습 교육, 돌봄 프로그램 등을 운영하고 있다. 사람·인프라가 한 곳에 쏠린 ‘서울공화국’ 대한민국에서 지역 발전을 위해 힘쓰는 기업들의 지원활동도 눈에 띈다. 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 이어지고 있다.

임종룡 우리금융 회장(사진 가운데)과 정진완 우리은행장(왼쪽 첫 번째)이 지난 21일 서울 난지한강공원에서 열린 사회공헌 콘서트 ‘우리모모콘’ 현장에서 장애인표준사업장인 밀알꿈씨와 오보틀에서 근무하는 임직원들과 기념촬영하고 있다. 우리금융 제공

우리금융은 ‘보이지 않던 세상이 열리고(Look), 들리지 않던 울림이 이어진다(Hear)’는 의미에서 우리루키(Look&Hear) 프로젝트를 통해 저소득층 시청각장애 아동·청소년을 돕고 있다고 24일 밝혔다.



해당 프로젝트는 각각 200명의 개안수술과 인공와우(달팽이관) 수술 및 기기 교체를 지원해 연 400명을 돕는 토털케어 사업으로 수술 전후 응원 선물, 수혜자 네트워킹, 정서지원 프로그램까지 연계해 일상 복귀와 자존 회복을 끝까지 돕는다. 단순한 치료비 지원을 넘어 ‘경험의 지평’을 넓히고자 2024년부터는 청각장애 유소년 클라리넷 연주단을 육성, 예술활동을 통한 자기효능감과 사회참여의 기회를 넓히고 있다.



아울러 우리금융은 지난 20~21일 열린 ‘우리모모콘’ 현장에서 미성년 미혼 한부모 자립지원 사업 ‘우리원더패밀리’의 본격 출범을 알렸다. 연 20억원 규모의 사업 운영, 월 50만원 생활비 지원, 심리상담·긴급의료비·취업준비·태아·어린이보험 등 통합지원을 공표했다. 2023년부터 여성가족부·천주교 서울대교구와 협약을 맺고 진행 중인 이 사업은 22세 이하 미혼 한부모 및 임산부를 대상으로 매월 생활비 등 실질 지원을 제공한다.



우리금융 관계자는 “단순한 일회성 기부가 아니라 ‘지속성·존중·동행’을 원칙으로 한 포용금융형 복지모델”이라며 “월 50만원의 고정 지원과 상담은 낙인을 가능성으로 바꿔가는 첫 단추”라고 말했다.