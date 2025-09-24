북미 한국계 영화감독에 창작 지원금 [상생경영 특집]

CJ

맞춤형 실습·돌봄·진로 교육… “사회적 약자에 기회의 사다리 제공” 기업의 활동은 수익을 내는 경제활동에 그치지 않는다. 정부와 시민사회의 손길이 미치지 않는 복지 사각지대를 찾아 사회적 약자에게 기회 또는 회복의 사다리를 제공하는 기업들이 많다. 특히 국내외를 가르지 않고 이어가고 있는 미래 꿈나무들을 향한 지원은 각 분야에서 다양하게 이뤄지고 있다. 도움이 필요한 일부 아이들과 청년이 진로를 향해 나아갈 수 있도록 디지털 교육, 맞춤형 실습 교육, 돌봄 프로그램 등을 운영하고 있다. 사람·인프라가 한 곳에 쏠린 ‘서울공화국’ 대한민국에서 지역 발전을 위해 힘쓰는 기업들의 지원활동도 눈에 띈다. 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 이어지고 있다.

지난 9일(현지시간) 캐나다에서 열린 제50회 토론토 국제영화제 ‘CJ & TIFF K-Story Fund’ 시상식에서 최종 선정자 3인이 환하게 웃고 있다. 왼쪽부터 테일러 상현 리, 지원 리, 제롬 유. 영화진흥위원회 제공

CJ문화재단은 더 큰 무대를 꿈꾸는 한국계 창작자들을 위한 지원사업을 펼치고 있다.



북미를 기반으로 활동하는 한국계 영화감독의 첫 번째 또는 두 번째 장편 영화 개발을 지원하는 ‘CJ & TIFF K-스토리 펀드’(K-스토리 펀드)가 대표적이다. 지난해 9월 토론토국제영화제(TIFF), 영화진흥위원회와 함께 출범했다.



지원자들의 시나리오를 검토해 1차로 선정한 8명의 창작자에게 4개월간 CJ문화재단에서 연계한 CJ ENM의 시나리오 개발 멘토링을 제공하고, 멘토링 후 최종 3명의 창작자를 선정한다. 최종 선정자에게는 작품 개발에 집중할 수 있도록 1만 캐나다달러(약 1000만원)의 창작 지원금을 준다.



이번해에는 ‘플락 앤드 머머’의 제롬 유, ‘더 미스터리 스네일 와이프’의 지원 리, ‘라운즈’의 테일러 상현 리가 최종 선정됐다. 이들은 지난 9일(현지시간) 캐나다에서 진행된 제50회 TIFF K-스토리 펀드 시상식에서 창작 지원금과 상패를 받았다.



첫해인 지난해에는 조앤 모니 박, 로이드 리 최, 아름 최 감독 3인이 선정됐다. 로이드 리 최 감독은 장편 영화 ‘루의 운수 좋은 날’로 올해 제78회 칸 영화제 감독주간 장편 부문과 제30회 부산국제영화제 플래시 포워드 경쟁 부문에 초청받았다.



CJ문화재단 관계자는 “글로벌 영화 시장에서 한국계 창작자들이 만든 콘텐츠가 주목받고 있는 만큼 젊은 창작자를 발굴하고 지원해 K콘텐츠의 지평이 확대될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.