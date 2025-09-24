로봇에 우주산업까지… 스타트업 성장 ‘주춧돌’ [상생경영 특집]

LG그룹

맞춤형 실습·돌봄·진로 교육… “사회적 약자에 기회의 사다리 제공” 기업의 활동은 수익을 내는 경제활동에 그치지 않는다. 정부와 시민사회의 손길이 미치지 않는 복지 사각지대를 찾아 사회적 약자에게 기회 또는 회복의 사다리를 제공하는 기업들이 많다. 특히 국내외를 가르지 않고 이어가고 있는 미래 꿈나무들을 향한 지원은 각 분야에서 다양하게 이뤄지고 있다. 도움이 필요한 일부 아이들과 청년이 진로를 향해 나아갈 수 있도록 디지털 교육, 맞춤형 실습 교육, 돌봄 프로그램 등을 운영하고 있다. 사람·인프라가 한 곳에 쏠린 ‘서울공화국’ 대한민국에서 지역 발전을 위해 힘쓰는 기업들의 지원활동도 눈에 띈다. 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 이어지고 있다.

LG 직원들이 지난 17일 ‘LG슈퍼스타트 데이 2025’ 행사에서 LG의 카메라 모듈, 배터리 셀, 통신 모듈용 안테나가 탑재된 달 탐사 로버에 대한 설명을 듣고 있다. LG 제공

LG는 스타트업을 육성·지원하며 스타트업과 함께 미래기술의 방향성을 모색하고 있다.



LG는 최근 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 스타트업 발굴·육성 행사인 ‘슈퍼스타트 데이 2025’를 개최했다. LG의 미래 사업 A·B·C(인공지능·바이오·클린테크)는 물론 로봇, 우주산업, 사이버 보안 등 다양한 분야의 스타트업 혁신기술이 한자리에 모였다.



슈퍼스타트 데이는 2018년 LG의 R&D 혁신 기지인 마곡 LG사이언스파크 출범과 동시에 시작된 스타트업 육성·지원 프로그램 중 하나다. 유망한 스타트업들이 LG 계열사·기관·투자자 등을 대상으로 성과를 발표하며, 협력 및 투자 유치 기회를 확대하는 발판으로 삼는다. 지금까지 글로벌 참관객이 30개국, 3만명에 달할 정도로 LG는 물론 벤처캐피털(VC)·액셀러레이터(AC)·대학 등과 협업을 도모할 수 있는 기술 교류의 장으로 진화하고 있다.



올해 슈퍼스타트 데이에 참여 의사를 밝힌 업체는 1800여곳에 이른다. LG는 이 중 약 80대 1의 경쟁률을 뚫고 선발된 22개의 스타트업과 이미 LG와 협업을 진행 중인 10곳의 육성 스타트업까지 총 32곳의 주요 성과를 발표했다. 이 자리에는 중소벤처기업부, 창조경제혁신센터, 스타트업 투자자 등이 참석했다.



올해 전시에는 빠르게 성장하고 있는 로봇 분야의 혁신 스타트업들이 대거 늘었다. 로봇 팔 영역에서 미국 등 5개국의 특허를 보유 중인 ‘코라스로보틱스’가 대표적이다. 코라스로보틱스는 세계 최초로 개발한 일체형 로봇 손 체인저 시스템과 15종 이상의 그리퍼(로봇 손)로 다양한 물체를 손상 없이 파지하는 핵심기술을 선보였다. 세계 최고 수준의 모션캡처(동작분석) 기술을 보유한 ‘에이플라’는 로봇이 영상 속 동작을 학습하는 기술을 공개했다. 전시에선 로봇이 영상을 보며 실시간으로 학습하는 모습도 살펴볼 수 있다.



구광모 LG그룹 회장이 취임 후 미래 사업으로 점찍은 A·B·C 영역의 기술 전시도 두드러진다. ‘넥스트 엔비디아’로 평가받는 ‘망고부스트’는 데이터처리장치(DPU) 기반 네트워킹 솔루션 설계 기술을 알렸다. AI 데이터센터가 늘어날수록 네트워크 최적화를 위한 ‘DPU 설계’ 기술이 주목받을 것으로 보인다. 수혈용 인공 혈액 생산의 선두주자로 불리는 ‘아트블러드’는 세포 기반의 적혈구를 체외 생산하는 글로벌 수준의 혁신 기술을 공개했다. 국내 유일의 재활용 플라스틱의 디지털 거래 플랫폼을 운영하는 ‘파운드오브제’는 다양한 재생 소재를 전시했다.



LG가 국내 유일의 달 탐사 로버 연구개발(R&D) 스타트업 ‘무인탐사연구소’와 함께 추진하는 우주산업 실증 내용도 최초 공개됐다. 오는 11월 누리호 4차 발사에 탑재 예정인 카메라 모듈, 2026년 6월 누리호 5차 발사에 들어가는 배터리 셀, 통신 모듈용 안테나 등이다. LG와 무인탐사연구소는 2032년 달 착륙을 목표로 하고 있다.



LG는 외부 주요 인사를 초청한 세미나에서는 AI 반도체 기업 ‘퓨리오사AI’의 백준호 대표가 ‘AI 반도체 글로벌 격전지에서의 승부’를 주제로, 팝업스토어 전문 기업 ‘스위트스팟’의 크리에이티브 디렉터(CD) 노홍철씨가 ‘새로움을 향한 유쾌하고 과감한 도전’에 관해 인사이트를 나눴다.