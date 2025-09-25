개그맨 이진호, 인천~양평 음주운전…면허 취소 수준 적발

불법도박 혐의 이어 또다시 경찰 조사…이진호 측 "깊이 반성"

개그맨 이진호(39)가 인천에서 양평까지 음주운전을 한 혐의로 경찰에 입건됐다.



경기 양평경찰서는 24일 도로교통법 위반 혐의로 이진호를 불구속 입건해 조사 중이다.



이진호는 이날 새벽 시간대 인천에서 양평까지 음주운전을 한 혐의를 받는다.



그의 혈중알코올농도는 면허 취소에 해당하는 0.11%로 측정됐다. 경찰은 이진호의 요구로 채혈 측정을 한 상태다.



양평경찰서는 인천경찰청의 공조 요청을 받고 오전 3시 20분께 이진호를 적발한 것으로 알려졌다.



이진호 소속사 SM C&C는 당사자에게 음주운전 사실을 확인하고 반성의 뜻을 전했다.



소속사는 "이진호는 일말의 변명과 핑계 없이 자기 잘못이라 생각하며 깊이 반성하고 있다"며 "소속사 역시 책임을 통감하며 처분을 성실히 이행하고 법적조치를 받을 수 있게 하겠다"고 말했다.



이진호는 2005년 SBS 특채 개그맨으로 데뷔해 JTBC '아는 형님', tvN '코미디 빅리그' 등 예능 프로그램에 출연하며 얼굴을 알렸다.



이와 별개로 그는 불법 도박 혐의로 수사받고 있다.



지난해 본인의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 불법 도박에 손을 댄 사실을 고백했고, 이 과정에서 빚을 지고 주변 사람들에게 돈을 빌렸다고 밝혔다.

<연합>