제33회 강원도민 생활체육대회, 26일부터 영월군 동강 일원서 개최

입력 : 2025-09-24 16:54:10
수정 : 2025-09-24 16:54:10
영월=배상철 기자 bsc@segye.com
강원도 생활체육인 대표적인 축제인 ‘제33회 강원특별자치도민생활체육대회’가 오는 26일부터 3일간 영월군 동강 둔치 일원에서 열린다.

 

이번 대회에는 도내 18개 시·군에서 8300여명 선수와 임원이 참가해 육상, 축구, 수영, 배구, 파크골프 등 28개 종목에서 기량을 겨룬다. 강원도를 넘어 방문객 누구나 함께 어울리고 즐길 수 있는 선의의 경쟁과 화합의 장이 될 예정이다.

영월군청 전경. 영월군 제공

특히 26일 오후 5시 동강 둔치에서 열리는 개막식은 선수단 및 모든 관람객이 함께 즐길 수 있는 하이라이트 행사다.

 

식전 문화 공연을 시작으로 선수단 입장, 개회 선언, 환영사, 축사 등이 이어진다. 이후 인기가수 축하공연과 대규모 드론 라이트쇼 등 다채로운 프로그램이 마련돼 체육과 문화가 어우러진 모두의 축제 한마당이 펼쳐진다.

 

영월군은 개최지로서 대회 참가자와 관람객을 따뜻하게 맞이하고 안전하고 편리한 환경을 제공하기 위해 교통·숙박·편의시설을 비롯한 전반적인 준비를 마쳤다. 또한 각 경기장은 물론 시∙군 홍보관 운영으로 강원특별자치도가 가진 역량을 본 대회를 통해 충분히 보여줄 것으로 예상된다.

 

최명서 영월군수는 “강원도 대표 생활체육대회를 영월에서 개최하게 돼 매우 뜻깊다”며 “영월을 찾는 모든 분이 함께 즐기고 소통하며 성공적인 축제가 되길 기대한다”고 말했다.

