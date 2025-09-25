LG이노텍, 국제금융공사서 2억弗 유치

글로벌 ESG 경영 성과 인정

까다로운 IFC 승인절차 통과

LG이노텍이 글로벌 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 성과를 인정받아 국제금융공사(IFC)로부터 총 2억달러 규모의 자금 차입에 성공했다. 대출 만기는 8년이다.



24일 LG이노텍에 따르면, 이 회사는 지난해 베트남 하이퐁 생산법인 증설 투자 명목으로 지난해 IFC의 지속가능성연계대출(SLL)을 신청했다.



SLL은 글로벌 기업들의 ESG 경영을 확산하자는 취지로 2017년 처음 도입된 국제 금융제도다. 기업의 ESG 경영 및 컴플라이언스(법규 준수) 지표가 높을수록 금리 감면 혜택은 커진다.



SLL은 EGS관련 사업에만 사용해야 하는 녹색대출과 달리 다양한 용도로 자금 활용이 가능하다.



그만큼 승인 절차가 까다롭고 대출 집행 관리·감독 규제가 엄격하다. 대출 기간 중 기업은 은행과 사전에 협의한 ESG 경영 목표를 달성해야 저금리 혜택 등을 지속해서 받을 수 있다.