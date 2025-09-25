현대건설, 국내 첫 상업용 수소기지 구축

부안 신재생 에너지단지 부지

2026년부터 하루 1t 이상 생산

수전해 기술 적용해 저장·공급

현대건설이 국내 최초로 상업용 수전해(물로 전기를 분해하는 것) 기반 수소 생산기지 건설을 완료했다.



현대건설은 24일 전북 부안 신재생에너지단지에서 김종훈 전라북도 경제부지사, 권익현 부안군수, 김재영 현대건설 기술연구원장 등이 참석한 가운데 수전해 기반 수소 생산기지의 준공식을 개최했다고 밝혔다. 2022년 산업통상자원부 공모사업으로 추진된 이 건설 프로젝트는 부안 신재생에너지 테마파크 내 5000여㎡ 부지에 수전해 기술을 적용, 수소 생산·저장·공급이 가능한 설비를 짓는 공사다.



현대건설이 총괄 설계와 기자재 구매, 시공 등을 담당하고 전라북도와 부안군, 전북테크노파크, 한국수력원자력 등이 사업에 참여했다. 현대건설은 연말까지 시운전을 통해 운전 최적화 및 시스템 안정화 작업을 완료한 뒤 내년부터 하루 1t 이상의 상업용 수전해 수소를 생산할 예정이다. 수소 1t은 차량 약 150대를 충전할 수 있는 양으로, 상업용 수전해 수소로는 국내 최대 규모라고 현대건설은 설명했다.