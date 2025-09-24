中, 美와 무역협상서 ‘걸림돌 제거’ 포석

‘WTO 개도국 특혜 포기’ 왜



가격 경쟁력 약화… 책임 범위 늘어나

공식적 지위는 유지… “개도국 도울 것”

“논쟁점 해소로 협상 진전 기대” 평가

중국이 유엔 회의에서 세계무역기구(WTO) 협상에서 개발도상국 대상의 특별대우를 추구하지 않겠다고 밝힌 것은 미·중 무역협상을 위해 미국의 주장을 어느 정도 받아들인 것이다. 다만 중국은 특별대우를 포기할 뿐 ‘개도국 지위’를 공식적으로 내려놓는 것은 아니며, 다자주의·자유무역을 수호하고 개도국 발전을 돕겠다는 입장을 재확인했다.

리창 중국 국무원 총리

리창 중국 국무원 총리는 23일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 세계개발구상(GDI) 고위급 회의 연설에서 중국이 국제무대에서 개도국의 특혜에서 벗어나 책임 범위를 넓히겠다는 뜻을 밝혔다. WTO의 개도국은 관세·수출 등에서 150여개에 이르는 우대 조항을 인정받는다. 이 조치가 사라지면 가격 경쟁력 등 중국 수출의 강점이 일부 희석될 수 있다.



중국의 개도국 지위 포기는 중국 등 경제력이 갖춰진 국가들이 개도국 지위를 이용해 부당한 무역 특혜를 받고 있다고 비판하며 WTO 개혁이 필요하다고 주장한 도널드 트럼프 미국 대통령의 요구를 중국이 어느 정도 수용하는 것으로 해석된다. 2019년 한국이 WTO 개도국 지위를 포기한 것도 당시 트럼프 대통령의 압박이 이유였다.



이에 따라 미·중 무역협상도 진전이 있을 것이라는 기대가 나온다. 블룸버그통신은 “(중국의 WTO 개도국 특혜 포기는) 무역협상에 걸림돌이 돼 왔던 미국과의 논쟁점을 해소하는 것”이라고 평가했다. 로이터통신은 “미국이 부과한 광범위한 관세와 중국의 보복 조치를 놓고 세계 2대 경제 대국 간 무역 갈등이 벌어진 이후에 나온 것”이라고 전했다.



중국은 글로벌 사우스(주로 남반구에 위치한 신흥국과 개도국을 통칭)의 좌장 역할은 지속하겠다고 밝혔다. 리청강 중국 상무부 국제무역담판대표 겸 부부장(차관)은 브리핑을 통해 “다자간 무역 체제를 확고히 수호하고 글로벌 발전 이니셔티브와 글로벌 거버넌스 이니셔티브를 적극 이행하는 중요한 조치”라며 “중국은 항상 글로벌 사우스의 일원이며, 항상 개도국과 함께 서 있다. 다자간 무역 체제를 변함없이 유지하고, WTO 개혁과 국제 경제무역 규칙 조정에 전면적으로 깊이 참여할 것”이라고 말했다.