‘DJ 차남’ 김홍업 김대중평화센터 이사장 별세

향년 75세… 민주화 운동 헌신

고 김대중 전 대통령의 차남이자 정치적 동반자로 평가받는 김홍업 김대중평화센터 이사장이 24일 숙환으로 별세했다. 향년 75세.

24일 서울 서대문구 세브란스병원 장례식장에 마련된 고(故) 김홍업 김대중평화센터 이사장의 빈소에 고인의 영정이 놓여 있다. 김 이사장은 고(故) 김대중 전 대통령의 차남으로, 1997년 대선에서 부친의 당선을 도운 뒤 2004년 제17대 총선에 출마해 국회의원을 지냈다. 연합뉴스

고인은 김 전 대통령 곁을 지키며 한국 민주화 운동의 중심에서 묵묵히 헌신해 온 ‘숨은 공로자’로 역할을 했다. 고인은 6·25전쟁 발발 직후인 1950년 7월 전남 목포의 방공호에서 태어났다. 아버지인 김 전 대통령의 민주화 운동은 고인의 삶에도 직접적인 영향을 미쳤다. 1976년 3·1 민주구국선언 사건으로 김 전 대통령이 구속되자 고인은 어머니 이희호 여사를 도와 재야인사들과 구명 운동을 펼치면서 본격적인 민주화 운동에 투신하게 된다. 1980년 신군부가 조작한 ‘김대중 내란음모 사건’ 때는 시위 배후 조종 혐의로 3개월간 도피 생활을 하다 체포됐다. 이후 70여일간 고문을 당하며 시대의 아픔을 온몸으로 겪었다. 2007년 재보궐선거로 17대 국회의원에 당선됐다. 유족으로는 부인 신선련씨와 아들 종대·종민씨 등이 있다. 빈소는 서울 연세 세브란스병원 장례식장 특2호실에 마련됐으며, 장례는 가족장으로 치러진다. 발인은 26일.