대전 간 장동혁… ‘경부선’ 민심 몰이

입력 : 2025-09-24 18:20:00
수정 : 2025-09-24 17:53:06
이지안 기자 easy@segye.com
부산·대구 이어 고향 충청 찾아
채상병 묘역 참배·나노 산단 방문
“與, 해수부 이전 공백엔 침묵”

국민의힘 장동혁 대표가 24일 대전을 찾아 충청권 공략에 나섰다. 추석 연휴를 앞두고 ‘경부선’ 라인 민심 몰이에 나선 당 지도부는 부산, 대구에 이어 세 번째로 찾은 대전에서 순직한 채해병 묘역을 방문하고 나노반도체 국가산업단지 등을 찾아 내년 지방선거 대비 표심 다지기에 공을 들였다.

장 대표는 이날 대전 유성구 국립현충원을 찾아 천안함 46용사와 고 한주호 준위, 제2연평해전 전사자와 2023년 순직한 해병대 채모 상병 묘역을 참배했다.

장동혁 국민의힘 대표가 24일 대전 유성구 국립대전현충원을 방문, 고 채수근 상병 묘역을 참배하고 있다. 뉴시스

채해병 묘역에 헌화 후 눈물을 흘린 장 대표는 이후 기자들과 만나 ‘김문수 전 대선후보와 달리 채해병 묘역에 참배한 이유가 무엇이냐’는 질문에 “여기 잠든 모든 분의 희생 하나하나가 똑같이 소중하다”며 “다만 그 희생을 정치적으로 이용하면서 유족의 아픔이 끝나지 않고 있어 안타깝다”고 답했다.

내년 지선에서 충청권 4개 시·도지사 중 최소 절반 수성을 목표로 하는 장 대표는 이날 더불어민주당이 “충청권 현안에 침묵하고 있다”며 공세를 펼쳤다. 장 대표는 “(세종에서) 부산 이전이 결정된 해양수산부의 빈자리를 어떻게 메울지 충청인이 고민할 때”라며 “아쉬운 것은 늘 충청권 현안에 다수 의석을 가진 민주당 의원들이 침묵하고 비켜간다는 점이다. 대통령실 비서실장과 당대표, 원내수석부대표, 사무총장이 모두 다 충청에 기반을 둔 의원들인데도 어느 누구도 목소리를 내지 않았다”고 비판했다.

장 대표는 나노반도체 국가산단도 찾아 이장우 대전시장 등으로부터 산단 건립 추진 현황을 보고받고 지역 현안인 대전교도소 이전 문제 등을 논의한 뒤 “대전 현안 사업에 최대한 협력하겠다”고 밝혔다. 이후에는 연구개발(R&D) 관련 현장 간담회와 대전 지역 청년 간담회에도 참석해 민심 청취에 나섰다.

국민의힘 장동혁 대표를 비롯한 당 관계자들이 24일 오후 대전 유성구 장동 한국화학연구원을 찾아 연구원 관계자들과 기념사진을 찍고 있다. 연합뉴스

국민의힘 지도부는 25일에도 현장 최고위원회의를 연 뒤 상경한다. 당은 28일 서울시청 인근 대한문에서 두 번째 대규모 장외집회를 열고 명절 ‘밥상머리 민심’ 공략전에 마침표를 찍는다.

