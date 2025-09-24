WHO “임신 중 타이레놀 복용이 자폐 유발? 근거 없다”

세계보건기구(WHO)가 임신 중 타이레놀 복용과 자폐증이 관련 있다는 근거는 없다고 24일(현지시간) 밝혔다. 이는 임신 중 타이레놀을 먹으면 태아의 자폐 위험을 높인다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장을 반박한 것이다.

WHO는 이날 성명을 내고 해열진통제 타이레놀의 주성분인 아세트아미노펜(파라세타몰)의 복용과 자폐증 간의 연관성을 확인하는 과학적 증거는 없다고 강조했다.

사진=뉴시스

WHO는 지난 10년간 임신 중 아세트아미노펜 복용과 자폐증의 연관성을 조사하기 위해 광범위한 연구가 진행됐지만 현재 일관된 연관성은 확인되지 않았다고 설명했다.

WHO는 그러면서 모든 여성에게 개별적 상황을 평가하고 필요한 약을 권해줄 수 있는 의사나 보건 전문가의 조언을 계속 따르라고 권고했다. 또 임신 중, 특히 초기 3개월간은 어떤 의약품 복용이든 주의를 기울여야 하고 보건 전문가의 조언을 따라야 한다고 강조했다.

트럼프 대통령은 지난 22일 기자회견을 열고 자폐 위험 요인 중 하나로 임신 중 타이레놀 복용을 지목해 논란을 일으켰다. 이는 의학적으로 뒷받침되지 않은 주장이며 임신부나 자폐증 환자, 그 가족에게 큰 혼란을 준다는 비판이 제기됐다.

WHO는 이날 성명에서 “아동기 백신이 자폐증을 유발하지 않는다는 강하고 광범위한 증거 기반도 존재한다”면서 자폐와 관련성을 시사한 연구들에 대해 “결함이 있고 신뢰할 수 없다”고 지적했다.

그러면서 국제사회가 자폐증의 원인을 이해하고 자폐증을 가진 사람 및 그 가족을 지원할 최선의 방법을 찾는 데 더 노력해야 한다고도 덧붙였다.