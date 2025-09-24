권성동, 구속 후 2차 조사 1시간30분 만에 종료… “그만 받겠다”

세계평화통일가정연합(통일교)로부터 불법 정치자금 1억원을 받은 혐의로 구속기소된 국민의힘 권성동 의원에 대한 김건희 특별검사팀(특검 민중기)의 구속 후 두 번째 조사가 1시간30분 만에 종료됐다.

24일 법조계에 따르면 권 의원은 이날 오후 1시께 서울 KT광화문빌딩 웨스트 내 특검 사무실에 출석했으며, 변호인 입회 후인 오후 2시께부터 조사받기 시작했다.

하지만 권 의원은 신문 중 “(조사를) 그만 받겠다”며 추가 질의를 거부했고, 특검은 오후 3시30분께 조사를 중단했다. 특검은 권 의원이 개인적 사유로 조사를 거부했다고 설명했다. 특검은 조만간 권 의원을 재소환할지 여부를 검토할 방침이다.

권 의원은 정치자금법 위반 혐의로 16일 구속돼 18일 조사에 응했다. 이후 특검은 23일 구속 후 2차 소환조사를 통보했으나, 권 의원은 ‘앞선 조사로 혐의에 대해 충분히 소명했다’는 취지의 불출석 사유서를 내고 불응한 바 있다.

권 의원은 2022년 1월 통일교 전 세계본부장 윤영호 전 세계본부장으로부터 20대 대선 당시 통일교 현안 관련 청탁과 함께 1억원을 수수한 혐의를 받는다. 또 통일교 측에 한학자 총재의 해외 원정 도박 관련 경찰 수사 정보를 전달해주고, 2022년 2~3월 한 총재로부터 금품이 든 쇼핑백을 받았다는 의혹도 있다. 권 의원은 혐의를 전면 부인 중이다.