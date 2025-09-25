'태풍 라가사 강타' 대만서 17명 사망…中남부도 '긴장'

대만 실종자, 100명대에서 17명으로 줄어…필리핀서도 최소 10명 숨져

홍콩, 태풍경보 '최고 수준' 격상…항공편 700편 취소에 '도시 폐쇄'

초강력 태풍 라가사가 대만과 필리핀을 통과하면서 이들 지역에서 두 자릿수 인명 피해가 보고됐다.



24일(현지시간) 대만중앙통신·자유시보 등에 따르면 대만 당국은 제18호 태풍 라가사 여파로 화롄현의 호수가 범람하면서 이날 오후 4시 기준 17명이 숨지고 32명이 다친 것으로 집계됐다고 밝혔다.

24일(현지시간) 초강력 태풍 라가사가 지나간 대만의 한 거리 모습. EPA연합뉴스

실종자 수는 당초 100명 이상인 것으로 전해지기도 했지만, 수색·구조작업을 거치면서 17명으로 줄어들었다.



전날 오후 2시 50분께 호수가 범람하면서 피해 지역인 광푸향(鄉)에 대규모 물이 들이닥치면서 인명 피해가 발생했다.



홍콩매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 약 2달 전 산사태로 강물이 막히면서 마타이안강 상류에 호수(언색호)가 만들어졌고, 이번 태풍 직전 수심 200m에 9천100만㎥ 물을 저수할 정도로 규모가 커졌다고 설명했다.



이는 수영장 약 3만6천개를 채울 수 있는 정도로, 라가사의 영향으로 많은 비가 내리면서 호수가 범람하면서 약 6천만t의 물이 방류된 것으로 추정된다. 이에 따라 다리가 파괴되는 등 시설물 피해도 발생했다.



이 마을 인구 8천500명 가운데 약 60%는 태풍 피해에 대비해 자신이 사는 건물의 높은 층에 머물렀고, 나머지만 다른 지역으로 대피한 것으로 전해졌다.



한 주민은 온라인 게시물을 통해 재난을 피할 수 있었다며 "인재다. 그들(당국)이 산사태로 생긴 호수를 처리하지 않았다. 국가에 손해배상을 요구할 것"이라고 말하기도 했다.

지난 23일(현지시간) 초강력 태풍 라가우가 지나간 필리핀의 한 마을 모습. EPA연합뉴스

라가사가 대만과 필리핀 사이를 관통하면서 필리핀에서도 인명 피해가 발생했다.



AP통신은 필리핀 북부에서 최소 10명의 사망자가 보고됐다고 보도했다. 특히 지난 22일 카가얀주에서 어선이 풍랑에 뒤집히면서 7명이 숨지고 5명이 실종 상태인 것으로 전해졌다.



태풍이 중국 남부 해안을 향해 서쪽으로 이동하면서 이 지역들도 긴장하고 있다.



중국 광둥성 양장시의 하이링섬에서는 라가사 여파로 이날 오후 5시께 해안가를 따라 산사태가 발생했으며, 태풍 중심부에서는 최대 시속 144km의 바람이 분 것으로 전해졌다.



앞서 광둥성 전역에서 100만명 넘는 인원이 대피했고 12개 도시의 학교와 공장이 문을 닫고 대중교통 운행이 중단됐다. 중국 온라인에서는 광둥성 일대 마트와 슈퍼마켓들이 사재기로 인해 텅 빈 모습들이 공유됐다.



홍콩에서는 태풍 영향으로 한때 700편 이상의 항공편이 취소됐으며 사실상 도시가 폐쇄됐다. 유치원과 초등학교, 중학교는 지난 22일부터 휴교에 들어갔다.

24일(현지시간) 초강력 태풍 라가사가 지나간 홍콩의 한 식당에 집기들이 나뒹굴고 있다. EPA연합뉴스

홍콩 기상청은 이날 오전 2시 40분을 기해 최고 수준 단계인 '태풍 경보 10호'를 발령했으며, 올해 들어 남중국해와 북서 태평양 지역에서 발생한 열대 저기압 가운데 가장 강력하다고 평가했다.



그러면서 홍콩 기상청이 1950년 관측을 시작한 이후 남중국해에서 2번째로 강한 태풍이 될 가능성이 있다고 봤다.



라가사의 중심부 풍속은 한때 최대 시속 220㎞에 도달했다. 시속 약 22㎞로 서쪽 또는 서북서 방향으로 이동할 것으로 예보됐다.



홍콩에서는 전날 오후 3시 24분께 차이완 해안가 방파제에서 파도를 구경하던 일가족 3명이 파도에 휩쓸려 물에 빠졌다가 구조됐다. 어머니와 5세 아들은 위독한 상태이며 이들을 구하러 바다에 들어갔던 아버지도 치료받고 있다.

<연합>