김동연 “中 충칭시 열심히 누벼…큰 성과 내고 돌아가겠다”

김동연 경기도지사가 “중국 출장 첫날 중국에서 가장 큰 도시인 충칭시를 열심히 누볐다”며 방중 성과를 풀어놨다.

김 지사는 24일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “중국 출장 전 ‘달달버스’를 타고 도내 구석구석을 달리다 중국에 왔다”며 “중국에서 더 열심히 달리면서 큰 성과를 내고 돌아가겠다”고 말했다.

김동연 지사 SNS 캡처

그는 “대한민국의 마지막 임시정부를 방문해 독립운동가 자녀분들을 만나 뵙고 이야기를 나눴다. 대한민국 역사 바로 세우기, 경기도가 앞장서겠다고 다시 한 번 다짐하는 시간을 가졌다”고 전했다.

이어 “충칭시장을 비롯한 시 간부들과 회담을 갖고 우호 협력을 맺었다”며 “경제뿐만 아니라 인적교류, 문화, 관광에서 협력을 넓혀나가기로 합의했다”고 소개했다. 그러면서 “AI 분야에 대한 논의는 함께했던 경기도의 모든 기업이 만족할 정도로 성공적이었다”고 덧붙였다.

김 지사는 시진핑 주석이 방문한 충칭의 로봇 기업 ‘세븐스 로보틱스’도 방문했다고 밝혔다. 그는 “(이곳에서) 경기도 AI 기업들과 협력 방안을 모색했다”고 말했다.

김 지사의 충칭 일정은 전날 마무리됐다. 김 지사는 “어젯밤에는 공식 만찬이 없어, 충칭 소면을 길거리에서 먹어봤다”며 “우리 돈으로 4500원 정도 되는 가격”이라고 소개했다.

충칭시는 도나 주 같은 행정구역에 속해있지 않고 같은 권한을 누리는 특수시로, 한국의 80%에 달하는 면적(8만2403㎢)을 갖고 있다. 인구만 3200만명으로, 지역내총생산(GRDP)은 4477억 달러에 이른다. 이는 경기도(594조원)의 7배를 웃도는 수치다.