남극서 발생한 전례없는 성폭행 사건…칠레 과학자 유죄

2019년 프랑스출신 동료상대 범행…"극한환경의 오지에 있다는 점 악용"

남극에서 발생한 전례 없는 성폭행 사건의 피고인이 법원에서 유죄를 선고받았다.



칠레 푼타아레나스 형사법원은 강간 혐의로 기소된 칠레 국적 생물학자 호르헤 가야르도 세르다(남성)에 대해 "검찰의 공소사실을 유죄로 판단한다"고 24일(현지시간) 밝혔다.



기예르모 카디스 바츠키 판사는 칠레 법원 홈페이지를 통해 배포한 보도자료에서 "검찰이 재판 과정에서 제출한 신빙성 있는 증거는 이 사건 무죄 추정을 뒤엎고 피고인 불법 행위를 여지 없이 입증할 수 있었다"며 "이에 따라 피고인 행위의 비범죄성을 증명하려 한 변호인 측 주장을 배제한다"고 설명했다.



칠레 검찰에 따르면 범행은 2019년 2월에 저질러졌다.



가야르도 세르다는 사우스셰틀랜드 제도 리빙스턴섬 서쪽 끝자락에 있는 바이어스 반도에서 탐사 활동을 하던 중 베이스캠프에 설치된 텐트 안에서 프랑스 출신 동료 과학자(여성)를 성폭행한 혐의로 기소됐다.



두 사람은 이전 연구 프로젝트에서 만나 이미 알고 지내던 사이였다고 한다.



칠레 검찰은 "인적 드문 외딴 지역에 있다는 취약점을 악용해 피고인이 강간을 범했다"며 "지리적으로 고립된 극한의 환경에서 휴식 중이던 피해자는 당시 명백히 거부 의사를 표현한 것으로 확인된다"고 밝혔다.



베이스캠프에는 다른 2명의 과학자가 더 있었으나, 사건 발생 당시엔 거리가 조금 떨어진 다른 장소에 있었던 것으로 현지 검찰은 파악했다.



인포바에 등 스페인어권 언론 매체 보도를 보면 피해자는 이 사건에 따른 우울증세로 연구를 중단한 것으로 알려졌다.



이후 그는 2023년 7월 칠레남극연구소(INACH)를 통해 가야르도 세르다를 고소했고, 검찰은 범죄 발생지 사건 관할과 관할 사건 수사 등에 대한 규정을 검토한 뒤 정식 수사를 벌였다고 전했다.



현지 검찰은 남극에서 과학자가 성폭행을 저지른 건 극히 이례적인 일이라는 의견도 표명했다.



검찰은 피고인에 대해 징역 10년을 구형할 예정이며, 칠레 법원은 다음 달 3일 형량 선고를 내릴 전망이다.

<연합>