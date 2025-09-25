추석 명절 앞두고 ‘상권 활성화’ 차담회…이상일 시장, 상인·주민 목소리 청취

이상일 용인특례시장이 추석 명절을 앞두고 지역 상인들을 만나 상권 활성화를 논의했다고 시가 24일 밝혔다.

시에 따르면 이 시장은 전날 오후 처인구 전통시장과 골목형상점가 관계자들을 만나 대화하는 ‘찾아가는 차(茶)담회’를 진행했다.

이상일 용인특례시장(가운데)이 23일 처인구 상인들을 만나 지역상권 활성화 방안에 대해 의견을 나누고 있다. 용인시 제공

이 시장은 이 자리에서 전통시장과 골목형상점가, 소상공인연합회 처인지부 소속 상인들의 목소리에 귀 기울였다.

상인들은 시의 행정지원과 골목형상점가 지정 노력이 상권 활성화에 많은 도움이 됐다고 말했다. 그러면서 △상인회 사무와 기획을 담당하는 매니저 지원 △온누리상품권 사용 안내 및 홍보 △상인회 운영공간 마련 △주차공간 확보 △골목형상점가 간판 제작 등을 제안했다.

이 시장은 “시가 민선 8기 들어 과거에는 없던 골목형상점가를 15개나 지정했다”며 “해당 지역 매출이 늘고 있다니 반가운 일”이라고 화답했다.

이상일 용인특례시장이 23일 처인구 상인들을 만나 간담회를 가진 뒤 기념촬영을 하고 있다. 용인시 제공

이어 “제시된 의견들을 검토해 도울 수 있는 일들은 돕겠다. 온누리상품권 사용과 관련해 시의 유튜브 채널을 통해 안내하고 홍보하는 방안도 연구해 보겠다”고 덧붙였다.

시는 전통시장과 지역상점, 골목형상점가를 지원하기 위해 다양한 지원책을 마련해 운영하고 있다. 시의 상권 활성화 정책으로 전통시장 2곳, 상점가 2곳, 골목형상점가 15곳이 지정을 마친 상태다.

이 시장은 차담회에 앞서 처인구 모현읍 힐스테이트 몬테로이 단지를 방문해 입주민들과 ‘공동주택 민생현장 소통버스킹’을 진행하기도 했다.