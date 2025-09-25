산업단지 밤을 밝히는 ‘미디어광장’…성남하이테크밸리에 조성

민선 8기 신상진 시장 공약사업…“근로자 휴식·문화공간”

경기 성남시가 성남하이테크밸리에 ‘미디어광장’ 조성을 마쳤다고 24일 밝혔다. ‘청년친화형 아름다운거리’ 핵심 구간인 이 광장의 개장식은 오는 29일 열린다.

시에 따르면 청년친화형 아름다운거리 조성사업은 민선 8기 공약사업이다. 사기막골로62번길·둔촌대로457번길·갈마치로 등 총 1.2㎞ 구간이 대상이다.

성남하이테크밸리 청년친화형 아름다운거리. 성남시 제공

이번에 문을 여는 미디어광장은 사기막골로62번길 180m 구간에 조성됐다. 미디어글래스월(유리 미디어벽), 프로젝션 열주(영상 투사 장치), 미스트폴(안개 분수), LED월 등 다양한 콘텐츠를 갖춘 야간경관 설치를 마쳤다.

이 밖에 디자인 담장 리모델링, 쉼터 설치 등으로 보행환경과 경관을 개선했다. 총사업비는 66억원이다. 산업통상자원부 환경개선사업 공모에 선정돼 국비 20억원을 확보, 시 부담을 줄였다.

시는 내년 6월 아름다운거리 조성사업이 마무리되면 성남하이테크밸리가 낮과 밤 모두 활기 넘치는 산업단지로 거듭날 것으로 기대하고 있다. 29일 열리는 개장식은 근로자와 주민이 함께 즐기는 열린 축제의 장으로 준비된다.

신상진 시장은 “성남하이테크밸리 미디어광장 개장을 통해 산업단지 근로자들이 휴식과 문화생활을 누릴 수 있는 공간을 마련했다”며 “산업단지 경쟁력 강화와 지역경제 활성화에 최선을 다하겠다”고 말했다.