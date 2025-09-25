“우산 꼭 챙기세요”…전국 흐리고 비 [오늘날씨]

수도권 오전에 그쳐…충청·전라 80㎜

아침 최저 18~24도·낮 최고 24~30도

목요일인 25일 전국이 흐리고 비가 이어지겠다. 특히 충청과 전라권은 80㎜ 이상의 많은 비가 쏟아지겠다.

전국적으로 가을비가 내린 지난 24일 서울 종로구 한 거리에서 우산이 없는 시민들이 겉옷으로 비를 막으며 발걸음을 재촉하고 있다. 뉴스1

기상청에 따르면 이날 △서울·인천·경기북부·강원북부에는 새벽까지 △경기남부·강원 중남부에는 오전까지 △충천권·전라권은 오후까지 △경상권·제주도는 밤까지 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 비가 쏟아지겠다.

지역별 예상 강수량은 전날에 이어 △수도권 10~40㎜ △강원도 10~40㎜ △충청권 20~80㎜ △전라권 20~80㎜ △경상권 5~60㎜ △제주도 5~40㎜다.

충청권과 전라권에서는 시간당 최대 20~30㎜ 안팎의 비가 집중적으로 내리겠다. 짧은 시간에 강한 비가 집중돼 계곡이나 하천의 물이 갑자기 불어날 수 있으니 접근 및 야영을 자제하고 침수 등 수해에 유의해야 한다.

아침 최저 기온은 18~24도, 낮 최고 기온은 24~30도로 예상된다.

주요 도시 예상 최저 기온은 △서울 20도 △인천 20도 △춘천 19도 △강릉 22도 △대전 21도 △대구 23도 △전주 22도 △광주 23도 △부산 24도 △제주 26도다.

최고 기온은 △서울 28도 △인천 26도 △춘천 27도 △강릉 30도 △대전 26도 △대구 28도 △전주 27도 △광주 27도 △부산 29도 △제주 31도로 예상된다.

바람은 오전까지 강원 산지에서 시속 55㎞로 강하게 불겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.