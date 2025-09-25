與김영진 "조희대 청문회 급발진…확인안된 사실 갖고는 부적절"

"법사위, 모든 정치 대변하는 거 아냐…추미애의 전쟁, 결과 좋았던 기억 안나"

"김현지, 당연직 국정감사 대상…상식적으로 국회 나와야"

친명(친이재명)계 중진인 더불어민주당 김영진 의원은 25일 조희대 대법원장에 대한 청문회를 결정한 국회 법제사법위원회를 겨냥해 "절제되고 조정돼야 한다"고 말했다.



김 의원은 이날 MBC 라디오에 출연해 "마치 법사위가 모든 정치를 대변하는 것처럼 비치는 것은 적절하지 않다"며 이같이 말했다.

김영진 더불어민주당 의원. 연합뉴스

김 의원은 조 대법원장 청문회에 대해 "약간 급발진하지 않았나"라며 "조금 더 당내 전체, 지도부와 상의하고 사전에 준비 절차를 잘 거쳐서 그 필요성에 대한 상호 동의하에 진행했으면 좋았겠다는 게 개인적 생각"이라고 말했다.



조 대법원장과 한덕수 전 국무총리의 회동 의혹에 대해서도 "확인되지 않은 사실을 가지고 청문회를 여는 것 자체는 적절하지 않다"며 "그 문제에 관해서 (의혹을 제기한) 서영교 의원이나, 부승찬 의원이나, 추미애 법사위원장이 조금 더 소명을 해주는 게 필요하다"고 지적했다.



이어 "조 대법원장과 사법부가 이재명 대선후보에 대한 유죄 취지 파기환송 과정에서 국민들이 제기한 의혹에 입장을 밝힐 필요는 있다"며 "그런 본질적인 문제에 관한 사안들을 다루는 게 조 대법원장에 대한 정확한 대응 방향"이라고 강조했다.



국회 법사위원장인 추미애 의원과 국민의힘 나경원 의원의 이른바 '추나 대전'에 대해서는 "1차 추미애-윤석열 대전, 2차 추미애-한동훈 대전에 이은 3차 대전인데, 그동안 전쟁의 결과가 적절하거나 좋았던 게 기억나지 않는다"고 비판했다.



그는 '추 의원을 중심으로 한 갈등이 지방선거에 도움이 되느냐'는 질문에는 "국민들이 판단하겠지만, 집권 여당의 입장에서는 썩 도움이 되지 않을 것으로 판단한다"고 답했다.



국회 법사위가 나 의원 간사 선임안을 여당 주도로 부결한 데 대해서도 "간사 선임 문제를 가지고 전쟁을 치를 필요는 없다"며 "특별하게 인정해주지 않을 이유가 없는데 본질 외적인 문제로 법사위 운영이 파행되는 건 적절하지 않다"고 지적했다.



김 의원은 이재명 대통령의 최측근으로 알려진 김현지 대통령실 총무비서관이 국정감사에 출석하지 않는 데 대해서는 "상식적으로 판단했으면 좋겠다"며 "총무비서관이든 법무비서관이든 정무비서관이든 국민의 대표인 국회에 나와서 공직자로서 자기 입장을 표명하는 게 필요하다"고 말했다.



그는 "국감 증인 채택 때 총무비서관이 논란이 된 적은 단 한 번도 없고, 당연직으로 국감 대상이기 때문에 그냥 채택하면 된다"며 "국감 증인으로 채택해 나오는 것이 국민에 대한 도리이고, 국민주권 정부가 지켜야 할 원칙"이라고 강조했다.

<연합>