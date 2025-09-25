조정석 "6살 딸, 나를 애비라고 불러…'케데헌' 빠졌다"

배우 조정석이 6살 딸의 근황을 공개했다.

지난 24일 유튜브 채널 '청계산댕이레코즈'에는 '조정석 도플갱어 모임'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

조정석. 유튜브 채널 '청계산댕이레코즈' 캡처

조정석은 "저는 원주에 왔다. 제가 만나 뵙고 싶은 분이 요 근처에 있다고 했다"고 말했다.

조정석은 "제가 만나고 싶다고 해서 만날 수 있는 분은 아닌데, 초대를 해주셔서 간다"며 SNS(소셜미디어)에서 조정석 닮은 꼴로 이슈가 됐던 원주세브란스기독병원의 유영명 교수를 만났다.

조정석은 유영명 교수에게 "안경을 쓰니 더 느낌이 있다. 조정석이 가끔 안경을 쓴다"고 했다. 유 교수는 "안경을 쓰면 닮았다는 이야기를 더 많이 듣는다"고 털어놨다.

조정석은 "친구들이 교수님이 나온 영상을 보내줘서 봤다. 진짜 저랑 너무 닮았더라"고 말했다.

유 교수는 "조정석 배우가 잘 나가고 잘생기셨는데, 닮았다고 하니 너무 감사하다"고 했다. 조정석은 "저도 너무 좋다"고 화답했다.

유 교수는 아들과 딸을 뒀다고 밝혔다.

조정석은 "저는 6살짜리 딸을 뒀다. 너무너무 귀엽다"고 말했다.

"딸이 요즘 '케이팝 데몬 헌터스'에 빠져서 저보고 애비라고 부른다"며 웃음을 자아냈다. "사자보이즈 멤버 속 한 친구가 애비"라고 설명했다.

조정석은 "어떻게 하다가 뭐가 떨어져서 제가 '지지'라고 했는데 그게 재밌었는지 자기 보고는 '지지'라고 하더라. 나는 애비이고, 엄마는 토토가 됐다"고 밝혔다.

"'창가의 토토'를 본 후에는 엄마를 '토토'라고 부른다. 이제 우리에게 엄마, 아빠라고 부르지 않는다. 저한테 '애비 잘 잤어? 난 유치원 가려고 준비하고 있어. 애비. 나 이따 다녀와서 재미있게 놀자'라고 한다. 요즘 역할놀이로 대화한다"고 덧붙였다.

한편 조정석은 2004년 뮤지컬 '호두까기 인형'으로 데뷔했다. '바람의 나라'(2006) '벽을 뚫는 남자'(2006) '헤드윅'(2006) '이블데드'(2008) '스프링 어웨이크닝'(2009) 등에 출연하며 뮤지컬 스타로 자리매김했다. 영화 '건축학개론'(2012)에서 맡은 '납득이' 캐릭터가 대박 나면서 영화와 TV 드라마로 활동 반경을 넓혔다. 영화 '관상'(2013) '역린'(2014) '나의 사랑 나의 신부'(2014) '시간이탈자'(2016) '파일럿'(2024), 드라마 '더킹 투하츠'(2012) '최고다 이순신'(2013) '오 나의 귀신님'(2015) '투깝스'(2017~2018) '슬기로운 의사생활' 시즌1·2(2020·2021) 등에 출연했다. 올해 영화 '좀비딸'(감독 필감성) 등에서 활약했다.

조정석은 가수 거미와 2013년 지인 소개로 만나 5년여간 사귀었다. 2018년 10월 결혼해 2020년 딸을 품었다. 지난 7월 거미 소속사 아메바컬쳐는 "아직 임신 초기인 만큼 조심스러운 단계"라며 거미의 둘째 임신을 알렸다.

<뉴시스>