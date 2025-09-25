60대가 몰던 SUV, 6m 아래 하천으로 추락… 2명 숨져

부산에서 60대 남성이 운전하던 스포츠유틸리티차(SUV)가 도로 난간(가드레일)을 뚫고 하천 바닥으로 떨어져 2명이 숨졌다.

부산 기장군의 한 도로에서 60대 남성이 운전하던 SUV가 도로 난간을 뚫고 6m 아래 하천으로 떨어져 전복돼 있다. 부산 기장경찰서 제공

25일 부산 기장경찰서에 따르면 이날 오전 3시쯤 부산 기장군 철마면 홍연폭포 입구 도로에서 A씨가 몰던 SUV가 6m 아래 하천 바닥으로 떨어져 전복됐다. 이 사고로 SUV 운전자 A씨와 50대 여성 동승자가 숨졌다.

경찰은 차량 블랙박스 등 영상자료를 토대로 정확한 사고경위를 조사하고 있다.