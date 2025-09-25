평균 연봉 1억2400만원+복지 풀패키지…현대차, 3주간 대규모 채용 시작

현대차, 10월 1∼17일 신입·경력 채용

현대자동차는 다음 달 1∼17일 약 3주간 신입·경력사원 채용을 실시한다고 25일 밝혔다.

신입 채용 부문은 연구개발, 생산·제조, 사업·기획, 경영지원이다. 경력직과 장애인 신입 특별채용은 현대차의 사업 영역 전반에 걸쳐 진행된다.

현대차그룹 양재 사옥. 현대차그룹 제공

현대차는 신입 지원 자격을 '업무 경력 1년 미만'으로 정해 실무 경험보다는 기본 역량과 성장 잠재력에 중점을 뒀다. 경력직은 연차와 관계없이 직무 전문성을 갖춘 인재를 선발한다.

구체적인 지원 자격과 모집 부문에 대한 상세한 정보는 공식 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.

다음 달 2일에는 정확한 채용 정보를 얻고 최근 입사한 사원들과 소통할 수 있는 '신입 채용 라이브 설명회'가 열린다.

앞서 현대차그룹은 청년 일자리 창출을 위해 올해 7천200명을 신규 채용한다고 밝힌 바 있다.

현대차 관계자는 "청년 일자리 확대에 기여하는 동시에 우수한 인재를 보다 적극적으로 선발하기 위해 사업 부문 전반에 걸쳐 채용에 나섰다"며 "신입 채용의 경우 경력을 1년 미만으로 정하는 등 높은 성장 잠재력을 갖춘 인재들이 적극 지원할 수 있도록 했다"고 설명했다.