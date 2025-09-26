솔타메디칼코리아, 홍콩 개최 'GCDS 2025' 참석

최원우 원장, 피부 마이크로바이옴 분석 이용한 써마지FLX 치료 효과 등 주제로 강연 진행

미용의학 전문 기업 솔타메디칼코리아 유한회사(대표이사 한상진, 이하 솔타메디칼코리아)는 9월 5일부터 7일까지 홍콩에서 개최된 글로벌 중국 피부과 정상 미팅 2025(Global Chinese Dermatology Summit 2025, 이하 GCDS 2025)에 참석하고, 한국의 최원우 원장을 연사로 초청하여 피부 마이크로바이옴 분석을 통한 써마지FLX강의를 선보였다고 밝혔다.

GCDS 2025는 홍콩 피부과학회, 홍콩 피부성병학회, 홍콩중문대학교 의학부, 홍콩대학교 의학부 등 4개 기관이 공동 주최했다. 특히 홍콩, 중국, 대만, 한국, 일본, 태국, 미국, 영국, 싱가포르, 캐나다, 호주 등다양한 국가에서 연사들이 참가하며 주목받았다.

참석자들은 이번 자리를 통해 미용 피부과 분야의 최신 기술 및 발전, 레이저 및 에너지 기반 치료의 최신 동향, 여드름 및 주사(rosacea) 치료 등의 다양한 주제로 참석자 간 경험과 전문성을 교류하고, 각 전문 분야에서 축적한 경험과 전문성을 공유하며 실질적인 논의를 이어갔다.

솔타메디칼코리아는 이번 자리를 통해 글로벌 피부과 시장에서의 기술적 우위성을 확인하는 동시에 중화권 시장에서의 인지도 제고, 글로벌 네트워크 확장 등의 성과를 거둔 것으로 평가받고 있다.

특히 이번 행사에서 최원우 웰스피부과의원 원장은 초청 연사로 참석해 '피부 마이크로바이옴 분석을 이용한 써마지(Thermage) FLX 치료의 효과와 생물학적 피부나이 분석'이라는 주제로 강연을 진행하며 써마지 FLX의 기술력을 높게 평가했다.

솔타메디칼코리아 한상진 대표이사는 "이번 GCDS 2025 참가로 글로벌 메디컬 에스테틱 시장에서 써마지의 기술력과 안전성을 글로벌 시장에 다시금 증명하는 계기를 마련했다”며 “앞으로도 기술력과 연구 역량을 토대로 글로벌 시장 입지를 다지는 동시에 학술적으로도 기여해 나갈 것이다”고 밝혔다.

솔타메디칼코리아의 대표 제품인 써마지FLX는 고주파 열에너지를 이용한 피부 관리 시술이다. 지난 2003년 써마쿨TC 한국 출시를 시작으로 20년 이상 지속적인 연구개발 및 임상을 통해 이번 4세대까지 이르렀고, 미국 FDA와 한국 식품의약품안전처(MFDS) 허가 및 70편 이상의 논문으로 안전성과 유효성을 보증받기 위한 노력을 지속하고 있다.

한편, 솔타메디칼코리아 써마지FLX는 소비자들의 안전한 시술을 위해 최근 정품 인증 시스템을 리뉴얼하고 시술팁의 정품 여부를 직접 확인할 수 있는 ‘정품팁 인증 이벤트’도 함께 진행하고 있다. 자세한 내용은 써마지FLX 공식 홈페이지 공지 사항 및 공식 SNS 채널에서 확인 가능하다.