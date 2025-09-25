네이버, 두나무 전격 인수…국내 디지털 금융판 ‘지각변동’ 예고

원화 스테이블 코인·핀테크·글로벌 시장 공략 본격화

국내 최대 포털 네이버가 가상자산 업계의 강자 두나무(업비트 운영사)를 자회사로 편입하며, 디지털 금융 산업 전반에 대대적인 변화를 예고하고 있다.

네이버 제공

25일 업계에 따르면 네이버는 핀테크 자회사인 네이버파이낸셜을 통해 두나무의 지분을 전량 확보하는 포괄적 주식 교환을 추진 중이다. 이르면 다음 달, 양사는 각각 이사회를 열고 해당 안건을 승인할 것으로 알려졌다.

두나무는 국내 1위, 글로벌 4위 가상자산 거래소 ‘업비트(Upbit)’를 운영하고 있는 블록체인 기술 강자다. 네이버파이낸셜은 연간 80조 원 이상의 결제 규모를 자랑하는 간편결제 플랫폼 ‘네이버페이’를 보유한 빅테크 금융 주체다.

두 기업의 결합은 단순한 인수를 넘어, 한국 디지털 금융 생태계 전반의 판도를 흔드는 전환점이 될 것으로 평가된다.

양사는 이미 스테이블 코인 협력 등을 통해 긴밀한 관계를 유지해왔다. 이번 인수는 그동안 진행된 협력의 연장선이자, 보다 전면적인 디지털 금융 진출을 위한 전략적 결정으로 해석된다.

이번 인수의 핵심 중 하나는 원화 기반 스테이블 코인 사업이다. 양사는 두나무가 보유한 블록체인 기술력과 네이버페이의 결제 인프라를 결합해, 실물 경제에서 바로 사용할 수 있는 신뢰 기반의 스테이블 코인 생태계 구축을 구상 중이다.

네이버와 두나무, 네이버파이낸셜 등 3사는 향후 10년간 수십조 원 규모의 디지털 생태계 투자를 예고하고 있으며, 국내뿐만 아니라 글로벌 시장 진출도 본격 추진할 계획이다. 여기에는 AI, 핀테크 스타트업 육성과 Web3 기술 기반 글로벌 플랫폼 전략도 포함된다.

미래에셋증권은 최근 발표한 보고서에서, 네이버-두나무의 원화 스테이블 코인 사업이 현실화될 경우 2030년까지 연간 3000억 원 규모의 수익 창출이 가능하다고 분석했다. 가상자산 시장의 제도화와 결합하면, 스테이블 코인은 국내외 결제 시장에서 중요한 금융 인프라로 부상할 수 있다는 전망이다.

또한 스테이블 코인은 해외 송금, 탈중앙화 금융(DeFi), 크로스보더 커머스 등에도 적용이 가능해 핀테크 산업의 미래 성장 동력으로 주목받고 있다.

다만 네이버 측은 아직까지 “네이버파이낸셜은 두나무와 스테이블코인, 비상장주식 거래 외에도 다양한 협력을 논의하고 있으나, 주식 교환 및 추가적인 사항에 대해서는 확정된 바 없다”고 밝혔다.

공시를 통해 ‘협의 중’이라는 입장을 전하며, 아직은 공식 발표 전 단계임을 분명히 했다.

이번 인수 추진이 주목받는 이유는 빅테크의 실물 경제 기반과 블록체인 기반의 디지털 자산 생태계가 본격 결합한다는 점 때문이다.

이는 단순한 기업 인수를 넘어, 향후 한국이 글로벌 디지털 금융 허브로 도약할 수 있는 기반이 될 수 있다는 점에서 산업계 전반이 주목하고 있다.