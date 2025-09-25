술 먹고 해장으로 ‘라멘’ 즐겨 먹었다면…사망 위험 2.7배 높아진다 [건강+]

라멘, 주3회 이상 먹으면 사망 위험 1.5배↑

국물 정반 이상 비우는 그룹도 위험도 높아

라멘 관련 사진. 게티이미지뱅크

라멘을 주 3회 이상 먹는 사람은 주 1~2회 먹는 사람보다 사망 위험이 약 1.5배 높다는 연구 결과가 나왔다. 특히 음주 후 라멘을 주 3회 이상 섭취할 경우 사망 위험은 무려 2.71배까지 치솟았다.

24일(현지시간) 아사히신문에 따르면 야마가타대학교와 요네자와영양대학 공동 연구진은 국제 학술지 ‘영양·건강과 노화 저널’(The Journal of Nutrition, Health and Aging)에 게재한 논문에서 이 같은 연구 결과를 발표했다.

연구진은 46~74세 야마가타현 주민 6725명을 대상으로 식습관과 건강 데이터를 분석했다. 라멘 섭취 빈도에 따라 △월 1회 미만 △월 1~3회 △주 1~2회 △주 3회 이상 등 4개 그룹으로 나누어 장기간 사망 위험과의 관계를 추적했다.

그 결과 주 3회 이상 섭취 그룹은 주 1~2회 섭취 그룹(사망 위험 최저치)보다 사망 위험이 1.52배 높았다. 특히 70세 미만에서 위험이 2.20배로 상승했고, 음주 후 라멘을 주 3회 이상 먹는 경우는 2.71배까지 뛰었다.

반대로 음주하지 않는 경우에는 위험이 64% 줄어드는 결과도 나타났다.

라멘 국물을 절반 이상 마시는 그룹에서도 사망 위험이 1.76배 증가했다. 연구진은 “특히 70세 미만 남성 중 자주 술을 마시고 라멘 국물을 절반 이상 비우는 경우 각별히 주의해야 한다”고 강조했다.

전문가들은 단순히 라멘 자체보다는 나트륨 과다 섭취와 음주·흡연 등의 생활습관이 복합적으로 작용했을 가능성이 있다고 분석했다.

스즈키 미호 요네자와영양대 강사는 “라멘 한 그릇의 소금 함량이 하루 권장량을 넘어서는 경우가 많다”며 “건강하게 먹으려면 국물을 남길 용기가 필요하다”고 조언했다.

라멘 소비가 활발한 일본 야마가타시는 1가구당 라멘 외식비 지출이 3년 연속 전국 1위를 기록할 만큼 ‘라멘의 성지’로 불린다.

공동 저자인 이마다 쓰네오 야마가타대 교수는 “무엇이든 지나치면 해롭다”며 “특히 밤늦게 술을 마신 뒤 먹는 ‘마무리 라멘’은 삼가야 한다”고 당부했다.

연구팀은 라멘을 건강하게 즐기기 위한 방법으로 △국물은 남기기 △저염 라멘 선택 △채소·계란·치즈 등 토핑 추가 △섭취 빈도 줄이기 등을 제안했다.

우리나라 인스턴트 라면도 예외는 아니다. 일반 봉지라면 1개(국물 포함)의 나트륨 함량은 1730㎎으로, 세계보건기구(WHO) 하루 권장 섭취량(2000㎎)의 86.5%에 달한다.