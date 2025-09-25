애즈원, 故 이민 목소리 담긴 '마지막 앨범' 30일 발표

애즈원의 공식적인 마지막 싱글 앨범이 30일 발매된다. 브랜뉴뮤직 제공

여성 R&B 듀오 애즈원(As One)의 공식적인 마지막 싱글 앨범 ‘다만 널 사랑하고 있을 뿐이야’가 9월 30일 발매된다.

지난 8월, 애즈원의 멤버 이민이 갑작스럽게 세상을 떠난 가운데, 소속사 브랜뉴뮤직은 25일 오후 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널들을 통해 애즈원의 신곡 아트워크를 깜짝 공개했다.

故 이민의 마지막 목소리가 담긴 이번 싱글 발매 소식은 많은 팬들에게 깊은 울림을 남기며, 그를 추모하는 목소리가 다시금 이어지고 있다.

앨범 아트워크. 브랜뉴뮤직 제공

공개된 커버 아트워크는 故 이민의 오랜 친구인 가수 리사가 직접 그린 그림으로, 보라색 나비와 함께 “네가 있는 곳이 어디든, 행복하길 바란다”는 문구가 담겼다.

특히, 故 이민을 떠나보내던 날 동료들이 눈물 속에 목격한 ‘보라색 나비’ 일화는 이번 아트워크의 배경이 되어 보는 이들의 마음을 찡하게 만들었다.

애즈원의 멤버 크리스탈은 공개된 아트워크와 함께 “우리의 시작부터 지금까지, 언제나 곁에서 따뜻한 빛이 되어주신 팬 여러분. 여러분 덕분에 As One이라는 이름으로 꿈의 여정을 걸어올 수 있었습니다”라고 전했다.

이어 “사랑과 응원, 그리고 음악을 통해 우리는 언제나 하나였음을 늘 소중히 간직하겠습니다”라는 글을 남겨, 이번 앨범이 애즈원의 마지막 싱글이 되리란 것을 팬들에게 직접 알리며 슬픔과 감동을 더했다.

밝은 모습으로 노래하던 故 이민. KBS2 '박보검의 칸타빌레'

브랜뉴뮤직은 이번 음원 수익금의 일부를 故 이민이 생전 꾸준히 후원하며 마음을 나누었던 동물권 보호단체에 기부할 예정임을 밝히며 “많은 분들이 음악을 통해 애즈원을 오래도록 기억하고 추억해주시길 바란다”고 전했다.

앨범 발매 소식을 접한 팬들은 “다만 언제나 널 사랑하고 있을 뿐이야”, “이민 양 목소리 벌써 듣고 싶네요”, “마지막이어서 슬프지만 더 소중한” 등 故 이민을 그리워하고 추모하는 메시지를 남기기도 했다.

한편, 故 이민을 추억하는 애즈원의 팬들에게 따뜻한 위로를 전할 애즈원의 마지막 싱글 앨범 ‘다만 널 사랑하고 있을 뿐이야’는 9월 30일 오후 6시, 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개될 예정이다.