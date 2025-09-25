해군1함대 대구함, 대구시와 안전 분야 협력 강화

해군 1함대사령부 소속 대구함(FFG-Ⅱ)은 전날 동해군항에 정박 중인 함상에서 자매결연 도시인 대구시와 안보교류 행사를 가졌다고 25일 밝혔다.

대구함에서 대구시와 안보교류 행사를 가진 뒤 단체 기념 촬영을 하고 있다. 해군 1함대사령부 제공

행사는 민·관·군 교류와 소통을 통해 상호 이해의 폭을 넓히고 안전 분야 발전을 도모하고자 마련됐다. 특히 안전한 근무환경 조성을 위해 사고예방 노하우를 공유하는 데 중점을 뒀다.

대구함과 대구시는 대구함 진수식과 취역식을 계기로 2018년 자매결연을 체결한 뒤, 폭넓은 교류와 협력을 이어오고 있다. 주제 발표에서 대구함은 함정 안전 위해 요소를 발굴하고, 이에 대한 개선사항을 소개했고, 대구시는 재난안전실 업무와 안전모니터 봉사단의 현황과 활동실적 등을 발표했다. 양 기관은 해군 함정의 안전업무 발전 방향도 깊이 있게 논의했다.

이은수 대구함장(중령)은 “대구시와의 우정을 더욱 돈독히 하고, 민·관·군 상생의 미래를 함께 모색한 뜻깊은 자리였다”면서 “대구시의 안전 분야 경험을 공유받아 함정 안전업무 발전에 큰 도움이 됐으며, 이를 토대로 사고 예방에 만전을 기하겠다”고 말했다.