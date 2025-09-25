[포토] 영화 '사마귀' 주역들 한자리에

배우 박규영, 임시완, 이태성 감독, 조우진(사진 왼쪽부터)이 25일 서울 롯데시네마 건대점에서 열린 넷플릭스 영화 ’사마귀’의 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

영화 ’​사마귀’​는 모든 룰이 무너진 살인청부업계에 긴 휴가 후 컴백한 A급 킬러 '사마귀(임시완 분)'와 그의 훈련생 동기이자 라이벌 '재이(박규영 분)' 그리고 은퇴한 레전드 킬러 '독고(조우진 분)'가 1인자 자리를 놓고 벌이는 대결을 그린 액션 영화다.