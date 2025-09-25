농협, 청년 일자리 창출 위해 신규 채용 실시

사진=농협중앙회 제공

농협중앙회(회장 강호동)는 지난 9월 19일부터 중앙회 및 계열사, 전국 농·축협에서 2025년 범농협 신규직원 공개채용을 시작했다.

농협은 이번 채용을 통해 청년 고용확대를 강조한 정부 정책 기조에 부응하고, 농업·농촌 발전을 이끌 핵심 동력을 확보하겠다고 밝혔다.

농협중앙회, NH농협은행, NH농협생명, NH농협손해보험에서 680여명, 전국 농·축협에서 840여명 등 총 1,520여명 규모의 대규모 공개채용으로, 모집분야는 ▲ 일반 ▲ IT ▲ 지역인재 등이며, 각 법인 및 사업 분야별 전문성을 갖춘 인재를 선발하여 12월 중 최종 합격자를 발표할 예정이다.

농협의 채용절차는 서류·필기·면접전형으로 진행되며, 농업·농촌과 농협에 관심과 열정이 있는 인재라면 누구나 지원할 수 있다.「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」,「장애인고용촉진 및 직업재활법」에 의거 해당 지원자는 우대한다.

농협중앙회 및 계열사 신규채용의 지원서 접수 및 세부 모집분야 등 자세한 내용은 농협홈페이지에 게시되는 법인별 채용공고 배너를 참조하면 된다.