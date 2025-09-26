전주서 세계 첫 ‘드론축구월드컵’ 열렸다

28일까지… 33國·1600여명 참가

드론 라이트쇼 등 볼거리도 풍성

‘2025 전주드론축구월드컵’이 25일 전북 전주 국제드론스포츠센터(사진)에서 개막했다. 드론축구 분야에선 처음 열리는 국제대회다.



전주시와 국제드론축구연맹(FIDA), 국토교통부, 전북도가 공동 주최하는 이번 대회는 ‘드론축구, 하늘을 열고 세계를 잇다’를 슬로건으로 28일까지 나흘간 국제드론스포츠센터와 전주월드컵경기장 일대에서 진행한다.



대회에는 전 세계 33개국 290개팀, 1600여명의 선수단이 출사표를 던졌다. 각국 대표팀이 겨루는 국가대표전과 세계 클럽팀이 참가하는 클럽대항전으로 나뉘어 조별리그와 토너먼트를 거쳐 최종 우승팀을 가린다. 드론축구와 장애물 레이싱을 접목한 ‘크래싱(Cracing) 대회’, 최고 드론 조종 실력으로 최단 시간 득점을 겨루는 ‘슈퍼파일럿 선발전’ 등 새로운 시범종목도 선보인다. 대회 마지막 날인 28일에는 드론 꿈나무들이 참가하는 ‘국토교통부장관기 초·중·고 전국드론축구대회’가 함께 열린다. 부대행사와 관람객을 위한 체험·문화프로그램도 풍성하다.



경기장 주변에는 드론 체험과 거리극 축제 ‘노상놀이야’, ‘조선팝’ 등 문화공연, 대규모 야간 드론 라이트쇼, 공예 체험, 전주시립합창단 공연, ‘한가위 맞이 함께 더 큰 장터’ 등이 마련돼 시민과 관람객 모두가 즐길 수 있는 축제가 될 것으로 보인다.